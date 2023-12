Kış sezonunun ilk seferi başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün Van Gölü Ekspresi, 2023-2024 döneminin ilk seferi kapsamında masalsı yolculuk sonunda son durak olan Bitlis’in Tatvan ilçesine ulaştı. Haftanın iki günü sefere çıkan tren; Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergâhlarından geçerek Bitlis’in Tatvan ilçesine ulaşıyor. 9 vagon ve 320 yolcu kapasitesiyle doğa ile iç içe seyahat eden yolculara doğu bölgesinin kış güzelliğini izleme fırsatı sağlayan Van Gölü Ekspresi’nin Ankara-Tatvan arasındaki yolculuğu yaklaşık 30 saat sürüyor. Geç gelen kış nedeniyle kar manzaralarını göremeyen yolcular ise bu konudan muzdaripken, ileriki seferlerde ise kar manzaralarını doyasıya izlemek istediklerini söylediler.

Van Gölü Ekspresi’nin bölgeye turizm açısından önemli katkısının olduğunu söyleyen Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, “Tatvan ilçemiz Doğu’nun incisi konumunda olup her geçen gün her alanda gelişim kaydetmektedir. Bölge ticaretinin ana merkezi konumunda olan ilçemizde turizm alanında da son yıllarda önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bünyesinde birçok önemli destinasyonu barındıran ilçemiz bu yönüyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlamaktadır. Diğer tüm alanlarda olduğu gibi turizm alanında da önemli bir gelişim gösteren Tatvan ilçemiz bölgenin cazibe merkezi haline gelmektedir. İlçemizde dünyanın ikinci büyük krater gölü bulunan Nemrut Kalderası, Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü ve daha bunlara benzer nice önemli turizm merkezleri bulunmaktadır. Bu önemli alanlar ilçemize olan ilgiyi her geçen yıl arttırmaktadır. Van Gölü Ekspresi seferlerinin yeniden başlaması da bu sürece önemli katkılar sunacaktır. Bu seferler sayesinde kışın bile daha çok turisti ilçemizde ağırlama imkânı bulacağız. Bu açıdan bu seferlerin yeniden başlamış olması oldukça önemlidir. Bu vesile ile herkesi bölgenin önemli cazibe merkezlerinden olan ilçemizi gelip görmeye ve gezmeye davet ediyorum” dedi.

Tahminlerinden çok daha güzel bir gezi olduğunu söyleyen Afife Nurten Sucu, “Yolculuğumuz çok güzel geçti. Çok keyifli bir yolculuktu. 4 gece 5 gündüz sürecek bir turistik geziye çıktık. Arkadaşlarımla Ankara’dan geliyoruz. İstedik ki memleketimizin doğusunu, batısını her yerini görelim ve bu güzel kıymetlerin farkına varalım ve farkındalığımızı arttırdıktan sonra başkalarının da farkındalıklarını arttıralım istiyoruz. Tahminimizin çok üzerinde güzelliklerle karşılaştık. Memleketimizin her yeri güzel ama burayı ilk kez görmemize rağmen çok beğendik. Gezmek en büyük kültürlenme aracı, görerek akılda kalıcılığı arttırıyoruz. Herkesi buralara gelmeye davet ediyorum” dedi.

14 kişilik yerli turist kafilesini getirdiklerini söyleyen Rehber Serdar Özmen ise “Kış turizmi koridoru adı altında şu an Bitlis’ten başlayarak Ağrı, Van, Erzurum ve Kars’a kadar uzanan bir koridor var. Kışın ilk turları olan Doğu Ekspresi ve Van Gölü Ekspresi başladı. Ankara’dan yola çıktık ve yaklaşık 30 saat yolculuğumuz sürdü. Kabindeki memurlardan tutun kondüktörlere kadar hepsi de bizlere yardımcı oldular. Misafirlerimiz geldiklerinde kendi yemeklerini hazırladılar, halay çektiler, güle eğlene buraya geldiler. Çok memnun kaldılar bu hizmetten. Biz kış turizmi adı altında ilk önce Bitlis’te konaklıyoruz. Bitlis’te bulunan tarihi ve doğal güzellikleri olan yerleri gördükten sonra Van’da bulunan turistik ve doğal mekanları geziyoruz. Sonraki günlerde ise programımızda bulunan diğer illeri geziyoruz. Karla birlikte o güzelliği merakla bekliyoruz. İnsanlarımızın kış sezonunda gelip gezmeleri ilgilerini çekiyor. Bölgemizdeki insanların misafirperver olması ve tesislerimizin yeterli olmasıyla birlikte inşallah çok güzel bir sezon geçireceğiz” şeklinde konuştu.

