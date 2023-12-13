Öğrencilere  jest

Battalgazi Belediyesi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in İnönü Üniversitesi’nde bir gelenek haline getirdiği vize haftasında çorba ikramıyla öğrencilerin içini ısıtıyor. Battalgazi Belediyesi ve ÜNİAK Genç Yaklaşım Topluluğu tarafından üniversitenin vize sınavları haftası boyunca İnönü Üniversitesi Merkez Kütüphanede öğrencilere çorba ikram ediliyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla her kesimin yanında olmaya devam eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in “Öğrencilere her alanda destek olun” talimatı doğrultusunda yapılan ikramdan öğrenciler 20.00-21.00 saatleri arasında alabilirler.

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN GÜDER’E TEŞEKKÜR

Sıcak çorba ikramından alan öğrenciler Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ederek Başkan Güder’in her zaman yanlarında olduklarını ifade ettiler. Malatya ÜNİAK Genç Yaklaşım Topluluğu Sefa Düzenli “Başkanımız her zamanki gibi gençlerin yanında olduğunu, gençleri destekleyeceğini söyleyerek bize vize haftamız boyunca çorba ikramı yapacağını söyledi. Başkanımıza bu konudan ötürü çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullanırken, öğrencilerden Emir Ulaş da, “üniversitemize il içinden ve il dışından bir çok öğrenci geliyor. Sağ olsun Osman Başkan’ımız içimizi ısıtıyor. Üniversite öğrencilerimizin boğazından sıcak çorba geçiyor ne mutlu bize. Osman Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi. Üniversite öğrencisi Muhammet Deniz de, “Vize haftasında bizi yalnız bırakmayan Osman Başkan’ımız geçen sene olduğu gibi bu sene de çorba ikramıyla bizi mutlu etti. Akşam vaktinde içimizin ısınmasına yardımcı olan Osman Başkan’ımıza çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

BAŞKAN GÜDER: “AMACIMIZ MORAL VE MOTİVASYON SAĞLAMAK”

Öğrencilerin sınav haftalarında büyük baskı altına girdiklerini ifade eden Başkan Güder, “Vize haftası, öğrencilerimiz için en yoğun ve stresli dönemlerden biri. Bu dönemde öğrencilerimize destek olmak ve moral vermek amacıyla bu çalışmayı bir gelenek haline getirdik. Sıcak bir çorbayla öğrencilerimizin içini ısıtmak ve sınav stresine bir nebze olsun katkıda bulunmak istiyoruz. İnşallah öğrencilerimiz sınavlarında başarılı olurlar. Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuz. Başarılı olmaları için payımıza ne düşüyorsa yapacağız. Öğrencilerimize her türlü desteği sağlamaya, onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN