Bu artış dudak uçuklatıyor!

İnşaat maliyetlerinde durum ne? Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı Ekim ayı inşaat maliyetleri endeksini açıkladı. Açıklanan verilere göre bir önceki yılın ekim ayı ile 2023 yılının ekim ayı arasında inşaat maliyet endeksi yüzde 65,93 arttı.

GEÇEN YILA GÖRE İŞÇİ MALİYET ENDEKSİ YÜZDE 113,47

2023 yılı Ekim ayı inşaat maliyet endeksi verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Açıklanan verilerde malzeme ve işçi endekslerine ait detaylar da verildi. 2023 yılı Ekim ayı inşaat maliyet endeksi Eylül ayına göre yüzde 2,20 artış gösterdi. 2023 yılı Ekim ayı inşaat maliyet endeksi 2022 Ekim ayına göre yüzde 65,93 arttı. Geçtiğimiz yılın Ekim ayı verilerine göre malzeme endeksi 2023 yılı Ekim ayında yüzde 52,00 artış gösterirken işçi endeksi ise yüzde 113,47 artış gösterdi.

Açıklanan verilere göre özellikle işçi ve malzeme endekslerinde bir önceki yıla ve aya göre artış olurken işçi endeksi yüzde 113,47’lik artış dikkat çekti.

VATANDAŞLAR KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

İnşaat maliyetlerindeki işçi ve malzeme endekslerindeki bu yükselişin deprem bölgesindeki inşaat çalışmalarına nasıl yansıyacağı ise merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre hem bir önceki yıla göre hem de bir önceki aya göre artış gösteren inşaat maliyetleri endeksi dolayısı ile özellikle deprem bölgesinde endişe yaratıyor. Bir evin metrekare fiyatının minimum yaklaşık 20-25 bin TL’yi bulabileceği belirtilirken bugün yayımlanan resmi rakamlar ile uzmanlar belirtilen bu rakamların yerini bulabileceği ifade ediliyor. İşçi ve malzeme fiyatlarında fahiş fiyat artışının olduğunu belirten vatandaşlar gelecek yeni yıl ile birlikte bu rakamların vatandaşın aleyhinde değişeceğini ön görüyor.