Altın fiyatlarında artış devam edecek mi?

Son zamanlarda altın fiyatlarına dikkat çeken uzmanların önerileri sahada karşılığını buluyor. Yılbaşından sonra altın fiyatlarında bir yükseliş olacağını belirten uzmanların açıklamalarının ardından vatandaş altın almak için Kapalı Çarşıdaki kuyumcuları ziyaret etmeye başladılar. Son zamanlarda altın satışlarında bir artış yaşandığını söyleyen esnaflar güncel altın fiyatları hakkında BUSABAH’a önemli açıklamalarda bulundular.

Altın fiyatlarının az da olsa günden güne yükseliş gösterdiğini belirten kuyumcu esnafları yükselişe rağmen satışların da arttığını kaydettiler.

“SATIŞLARDA BİR ARTIŞ SÖZ KONUS”

Altın fiyatlarının yükselmesine rağmen alıcıların sayısında da bir artış olduğunu vurgulayan kuyumcu esnafı Yunus Korkmaz,

“Altın fiyatları günden güne yükseliş gösteriyor ama ona rağmen altına yatırım yapanların sayısı fazla. Eskiden fiyat yükselince alıcı düşerdi ancak bu kez tam tersi bir durum söz konusu. Uzmanlar yılbaşından sonra altın fiyatlarında artış olacağını belirttiler. Vatandaşlarda bu doğrultuda altın alarak yatırım yapmayı düşünüyorlar ama piyasalarda ne olacağı belli değil. Ben 10 yıldır kuyumculuk yapıyorum ama piyasalarla ilgili net bir şey söyleyemem. Şu sıralar altın satışlarında bir artış söz konusu”

şeklinde konuştu.

“DAHA DA ARTACAĞI SÖYLENİYOR”

Vatandaşlar ise altın fiyatlarının günden güne yükseldiğini belirterek yatırım yapma amacı ile altın aldıklarını ifade ettiler. Kapalı çarşıya altın almak için gittiği ifade eden Suna Koçer isimli vatandaş,

“Altın almak için geldim, fiyatlar biraz yüksek ama yılbaşından sonra daha da artacağı söyleniyor o yüzden ben yatırım amaçlı altın almak için geldim. Ben genellikle yatırım amaçlı olarak çeyrek altın alıyorum”

ifadelerine yer verdi.

“SATIŞLARDA BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU”

Yılbaşı öncesi altına olan talebin arttığını kaydeden Ahmet Güleç isimli kuyumcu esnafı,

“Şu sıralar altına talep yoğun. Vatandaşlar yatırım amaçlı her zaman güvenli liman olan altına yönelmeye başladılar. Yeni yıl öncesi satışlarda bir artış söz konusu. Buna rağmen alımlarda bir artış var, bozduran çok az”

diye konuştu.

Malatya Kuyumcular Odasının verilere göre güncel altın fiyatları şu şekilde;

GRAM ALTIN

Alış: Bin 761 TL

Satış: Bin 840 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 3 bin 83 TL

Satış: 3 bin 184 TL

YARIM ALTIN

Alış: 6 bin 166 TL

Satış: 6 bin 368 TL

TAM ALTIN

Alış: 12 bin 676 TL

Satış: 13 bin 216 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 30 bin 830 TL

Satış: 31 bin 740 TL