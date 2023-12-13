Malatya’nın o sorunu ne zaman çözüm bulacak? Mahalleler şikayetçi

Cemal Gürsel Mahallesi’nin 20 yıllık sorunu olan imar probleminin çözümüne ramak kaldı. Uzun zamandan bu yana imarla ilgili sıkıntılarını anlatsa da bugüne kadar çözülemeyen bu probleme neşter atılarak, mahalle halkı rahat bir nefes alacakken, depremlerden sonra zarar gören hasarlı binaların yıkımından sonra meydana çıkan internet sorunu mahallelinin üzerine adeta bir karabasan gibi çöktü. İnternet sıkıntısının ayyuka çıktığını dile getiren Mahalle Muhtarı Ali Doğan, BUSABAH’a konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

2019 yılından bu yana mahallenin imarla ilgili sorununun çözülmesiyle ilgili büyük mücadeleler verdiğini anımsatan Muhtar Ali Doğan, bu konuyla ilgili birçok sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi.

“TEBLİGATLAR MÜLKİYET SAHİPLERİNE ULAŞTI”

Mahallelilerden imarla ilgili konuyu takip etmelerini isteyen Doğan,

“Bu sıkıntılarla ilgili gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse Yeşilyurt Belediyesindeki ilgili birimlerle imarla ilgili sıkıntımızı çözdük. İmarımız şu anda askı sürecinde. Cemal Gürsel Mahallesi muhtarlığı olarak gereken çalışmaları yaptık. Tebligatlar mülkiyet sahiplerine ulaştı. Mahalle sakinlerine diyorum ki, ‘Yeşilyurt Belediyesi gidin ve imarla ilgili aklınıza takılan soruları sorun, askı sürecini kaçırmayın.’ İmar problemimiz 20 yıldan bu yana devam ediyordu. 20 yıldır çözülmeyen imar probleminin çözümüne yaklaştık. Askıdan sonra bu konu kadastroya, tapuya gidecek, daha sonra vatandaşlar tapularını alacaklar. En sonunda vatandaşlar kendi müteahhitlerini seçerek, inşaatlarına başlayacaklar. 6 Şubat depremlerinde Malatya olarak büyük bir sıkıntı yaşadık, bu sıkıntıları aşmak üzereyiz. Daha önce imar zemin+9 kattı, şu anda 7 kat oldu. Bu da Yeşilyurt Belediyesinin encümen kararıyla oldu. Benim mahalle sakinlerinden ricam, mülkiyet sahibi olarak kendi arsalarınızı takip edin, işlerinizin peşinden koşun, burada herhangi bir sorun yaşarsanız sorununuzu gelip muhtarınızla paylaşın”

diye konuştu.

“BİZ İNTERNET PROBLEMİ YAŞANMASINI İSTEMİYORUZ”

Depremlerden sonra Cemal Gürsel Mahallesi’nde internet sıkıntısı baş gösterdiğini aktaran Doğan şunları kaydetti:

“Depremlerden sonra mahallemizde çoğu müstakil ve 2 katlı olmak üzere 100’e yakın bina hasar aldı ve bu binaların yüzde 95’i yıkıldı. Yıkımlar sırasında Türk Telekom’a ait internet kabloları zarar gördü. Her sokakta 4-5 tane internet kablosu kopmuş durumda. Geçen ay ben Türk Telekom’a giderek yetkililerle görüştüm. İlgileneceklerini ifade ettiler. Ama hala gelmediler. Bekliyoruz ki gelip bir keşif yapsınlar. Süreç çok ağır. Burada 10 bine yakın ders çalışmak zorunda olan öğrenci var. Birçok üniversite öğrencisi mahallemizde ikamet ediyor ve internete bağlanıp da ders çalışamıyorlar. Biz bu nedenle Türk Telekom’dan mahallemize gelmesini ve bir çalışma başlatmasını istiyoruz. 20 yıllık problemimiz olan imar sorunu çözülecek, belki bu imar konusu bir yıl sonra sonuçlandırılacak. Bir yıl boyunca biz internet problemi yaşanmasını istemiyoruz.”

“İNTERNET KABLOLARI YERLERDE”

“Mahallemizde Türk Telekom’a ait internet kabloları yerlerde” diyen Muhtar Doğan,

“Belki bu kabloları hırsızlar gelip, alacaklar. Ben gerekenleri ilgili birimlere aktardım. Gelip kablolarına sahip çıksınlar. İnternet mağduriyeti yaşıyoruz ve vatandaşlarımız bu konuda mağdurlar. Bu çağda olmamıza rağmen hala iletişimde sıkıntılar yaşıyoruz. Diğer ülkeler, diğer milletler uzaya gidiyor, iletişimde, internette hat safhaya çıkıyor, yapay zekâ ilerliyor ama bizim öğrencilerimiz bir internete bağlanıp da ders çalışamıyorlar. Gelsinler ben onlarla sokak sokak gezip, nerede kablo olduğunu, nerede sıkıntılar yaşandığını göstereceğim”

şeklinde konuştu.

“AFETİN İZLERİ DE BİR AN ÖNCE KALDIRILSIN”

Uzun zamandan bu yana internet sıkıntısı çektiklerini anlatan üniversite öğrencisi Ferit Yıldırım ise,

“İnternetimiz yok ve çok uzun zamandır problem yaşıyoruz. Defalarca arızlar bildirildi, muhtar bununla bizzat ilgilendi ama hala problem devam ediyor. Geleceklerini söylüyorlar ama ne hikmetse bir türlü gelemiyorlar. Evet, doğal bir afet yaşadık, yaşadığımız afet de öyle böyle bir afet değildi ama lütfen bu afetin izleri de bir an önce kaldırılsın. Bunu internetten başlayarak yapabilirler. Tertipli ve düzenli çalışılsın, kurallara riayet edilsin, hakkımız gasp edilmesin. Fatura ödüyorum ama nasıl oluyorsa internet de kullanamıyorum”

şeklinde konuştu.

“EVET, HEPİMİZ DEPREMZEDEYİZ AMA…”

İnternet probleminin çözülmesini isteyen Zeliha Aytekin ise,

“İnternete giremiyoruz. 3 tane öğrencim var ders çalışamıyorlar. İllaki tepki mi gösterilmesi lazım, yaptığımız ihbarlar neden kale alınmıyor? Muhtarımız yeteri kadar ilgileniyor, ama bir türlü mahallemize gelip de ‘sorununuz nedir?’ diye soran olmadı. Evet, hepimiz deprem zedeyiz, hepimiz çok mağduruz, hepimiz hala o psikoloji atlatamadık ama bizler için o kurumlarda çalışıp, maaş alıyorsunuz. Lütfen işinizin hakkını verin. İnternet problemini gelip, çözün”

diye tepki gösterdi.