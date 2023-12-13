Malatya’nın en gözde bölgesine 15 bin konut yapılacak

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Battalgazi Belediye Meclisi, 2023 yılı Aralık ayı olağan toplantısı 2. Birleşim 1. Oturumla tamamlandı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilk olarak bir önceki oturumun karar özeti oy birliği ile kabul edildi. Toplam 4 gündem maddesinin görüşüldüğü 2023 yılının son toplantısında maddeler oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis toplantısı sonunda kısa bir kapanış konuşması gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder meclis bilgilendirmelerde bulundu. Deprem sonrası yapılacak çalışmalarla ilgili konuşan Güder şunları kaydetti:

“Çevre ve Şehircilik Bakan’ımız geldiğinde yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Malatya’ya 15 bin adet konut yapılacak. Saray Mahallesi, Fuzuli, Tekmezar civarı, valiliğin arkası, Emeksiz’de ana cadde üzeri, Niyazi Mısri Mahallesi; buralarda 15 bin adet konut yapılacak. Çarşı içerisinde yerinde dönüşüm var. Cezmi Kartay, Akpınar ve özellikle Aslantepe Caddesi ile çevreyolu arasındaki kesimde de konut yapılması noktasında bakan beye talebimizi ilettik. Bakan bey de ‘Siz yerleri boşaltın, bize verin. Hemen yarın başlayalım’ dedi. Saray Mahallesi’ne başlanıyor. Diğer yerlerde şöyle bir sıkıntımız var; yıkım yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Büyükşehir ile bunları konuşmamız ve işleri hızlandırmamız gerekiyor. Büyükşehir veya Battalgazi binaların yıkımı noktasında nasıl bir yol izleyeceği noktasında izleyeceğimiz yol şu olmalı: Niyazi Mısri’de yapılan çalışma oradaki yapılaşmayı veya planlamayı bozuyorsa hemen orada riskli veya kentsel dönüşüm alanı Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilip hemen yıkılmalı. Şu an o plana dair kaç yer yıkılacak, onların tespitlerinin yapılması lazım. Bizim çizmiş olduğumuz projenin Büyükşehir tarafından onaylanıp bakanlığa sunulması gerekiyor. Bakanımız bu konuda çok istekli. ‘15 bin konutun yanında yine yer açın bir 10 bin konut daha yapalım’ dedi. Sizlerin de desteğiyle Cezmi Kartay bölgesini kentsel dönüşüm alanına dahil edeceğiz. Yıkılmayan binaların da takibini yaparak onların yıkımını yapacağız. Arslantepe Caddesi ile çevreyolu altında hemen hemen hiç bina yok. Oranın da hemen proje çalışmasını yapıp bakanımızın sözüne binaen yollayacağız.”

Aralık Ayı gündem maddelerini karara bağladıktan sonra 2023 yılı çalışmalarını tamamlayan Battalgazi Belediye Meclisi, 2024 yılının ilk toplantısını 3 Ocak 2024 Çarşamba günü saat: 14.00’de Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirecek.

Kaynak: BÜLTEN