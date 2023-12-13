Ünlü gazeteci Malatya’ya geliyor “Sesinizi duyurmaya geliyoruz”

Sosyal Medya hesabından yaptığı paylaşım ile önümüzdeki hafta Malatya’ya geleceğini bildiren Fulya Öztürk “Aşağıya sorunları yazalım dostlar neye dikkat çekelim?” diyerek Malatyalıların da yorumlarını istedi. Fulya Öztürk’ün önümüzdeki hafta Malatya’da olması bekleniyor.

İŞTE O PAYLAŞIM

Ünlü muhabir Fulya Öztürk’ün yaptığı paylaşımın tamamı ise şu şekilde; “Malatya önümüzdeki hafta sana geliyorum. Vakur duruşlu Malatya’m. Söz demiştik. Aşağıya sorunları yazalım dostlar neye dikkat çekelim? Sesinizi duyurmaya geliyoruz”