Ünlü gazeteci Malatya’ya geliyor “Sesinizi duyurmaya geliyoruz”

Sosyal Medya hesabından yaptığı paylaşım ile önümüzdeki hafta Malatya’ya geleceğini bildiren Fulya Öztürk “Aşağıya sorunları yazalım dostlar neye dikkat çekelim?” diyerek Malatyalıların da yorumlarını istedi. Fulya Öztürk’ün önümüzdeki hafta Malatya’da olması bekleniyor.
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Ünlü muhabir Fulya Öztürk’ün yaptığı paylaşımın tamamı ise şu şekilde; “Malatya önümüzdeki hafta sana geliyorum. Vakur duruşlu Malatya’m. Söz demiştik. Aşağıya sorunları yazalım dostlar neye dikkat çekelim? Sesinizi duyurmaya geliyoruz”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.