Dikkat! Kayseri’de 10, Tunceli’de 3, Batman’da 4 ilçe etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından yapılan açıklamaya göre yarın Kayseri, Tunceli ve Batman’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı, bazı mahallelerde de elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

KAYSERİ’DE ŞU İLÇE VE MAHALLELERE ELEKTRİK VERİLEMEYECEK:

“Bugün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Sakarya Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Yazır Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ile 12.00 saatleri arasında İncesu İlçesine bağlı Örenşehir Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Hacılar İlçesine bağlı Akdam, Erciyes mahallelerine,

Bugün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Eşelik Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ile 11.30 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Güneşli, Yüreğil, Höbek mahallelerine,

Bugün 10.30 ile 17.30 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Camiicedit, Aşağıeverek, Reşadiye, Çataloluk mahallelerine,

Yarın 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Elagöz Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Eyim, Kuşcağız, Obruk mahallelerine,

Yarın 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Bünyan İlçesine bağlı İbrahimbey, Camiicedit mahallelerine,

Yarın 09.00 ile 10.00 saatleri arasında Hacılar İlçesine bağlı Beğendik, Yediağaç, Yukarı, Sakarçiftliği mahallelerine,

Yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Yarımtepe, Pazarören, Yeregeçen mahallelerine,

Yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Sakarya Mahallesi’ne,

Yarın 09.30 ile 11.30 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Güzelsu, Kapukaya, Turanlı, Şiraz, Kurtuluş, Cumhuriyet, İncili mahallelerine,

Yarın 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Sindelhöyük Yenice, Sindelhöyük Camikebir mahallelerine,

Yarın 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Hacılar İlçesine bağlı Yediağaç Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Düver, Elmalı, Himmetdede mahallelerine,

Yarın 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Bünyan İlçesine bağlı Yünören, Karatay, Elbaşı, Köprübaşı mahallelerine,

Yarın 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Cumhuriyet, Yavuzselim mahallelerine,

Yarın 14.00 ile 16.00 saatleri arasında Yeşilhisar İlçesine bağlı Ovaçiftlik Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

BATMAN’DA ŞU İLÇE VE MAHALLELERE ELEKTRİK VERİLEMEYECEK:

“Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Keçiler, Sarıkız, Üçdirek, Aykonak, Deliktaş Mezra, Yıldızkaya, Yollaç, Elagöz, Dağlıca Mezra, Arpacık Mezra, Yamanlı Mezra, Çakmaklı Mezra, Çakırpınar, Karaağaç, Sarıyayla, Karayün, Derince, Özlüce Mezra, Dikmetaş, Konaklı Mezra, Osmanik, Üçevler, Hılınsur bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Orta bölgesine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Rüzgarlı, Seki, Akyar, Kayalar, Gönüllü, Gürbüz, Kozlu, Başarköy, Kesiksu, Sargın, Çiçekli, Başova, Çukuryurt, Tutumlu, Düzmeşe, Yassıca, Bayırlı, Kavak bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Güveçli, Yeşiltepe(Koçaklı), Bahçeli, Durucak, Yeşiloba, Ilıca, Esence, Karaduman, Tekağaç, Turgut Özal, Kıyanç, Kapaklı, Aşağı Ürünlü, Yazyurdu, Uğurca, Yolkonak, Yukarı Ürünlü, Ali Bey, Yolboyu, Çaykenarı, İslamköy, Ayışığı, Başlamış bölgelerine,

Yarın 08.45 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı İrmi, Güneykent, Seyitler, Yenişehir, Kuyubaşı, Kardelen bölgelerine,

Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı YENİŞEHİR bölgesine,

Yarın 05.00 ila 08.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yolağzı, Bayraklı, Ödemiş, Tilmerc, Gültepe, Belde, Çamlıtepe, Selamet, Yoğurtlu, Oluklu, Yeşilöz, Demirlipınar, Yaylıca, Güneşli, Çayeli, Yağmurlu, Uğrak, Çarıklı, Şerbet, Doluca, Esentepe, Bıçakçı, Kocalar, Yüksektepe, Ballıtepe, Aziziye, Neval, Üçtepe, Belikli, Reyhan, Otluca, Doğankavak, Remikan, Yukarı Kürsü, Aşağı Kürsü bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”

TUNCELİ’DE ŞU İLÇE VE MAHALLELERE ELEKTRİK VERİLEMEYECEK:

“Yarın 08.00 ila 16.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Merkez, Ecevit, Hacılı Köyü, Közlüce Köyü, Ecevit, Çobanyıldızı Köyü, Meydanlar, Mezra Köyü Uzunevler Mevkii, Mezra Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Kocatepe Köyü, Kovuklu Köyü, Gökçekonak Köyü, Kangallı Köyü, Kabadal Köyü, Sağlamtaş Köyü, Dereboyu Köyü, Turnadere Köyü, Çağlayan Köyü, Göcenek Köyü, Nohutlu Köyü, Hasangazi Köyü, Bozağakaraderbent Köyü, Kayırlar Köyü Aşağıkayır Mevkii, Kırklar Köyü, Atatürk, Ardıçlı Köyü, Hiver, Merkez, Mezra Köyü Çatalyaka Mevkii, Kaymaztepe Köyü Kaymaztepe Merkez Mevkii, Akdik Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Boğalı Köyü, Sarıgül Köyü, Dağbek Köyü, Çakırkaya Köyü, Meydanlar Mahallesine,

Yarın 09.30 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aktuluk Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Kopuzlar Köyü, Baylık Köyü, Beydamı Köyü, Yeniköy Köyü, Yeniköy Köyü Peşpınar Mezra, Mercimek Köyü, Burmageçit Köyü, Günboğazı Köyü, Çalkıran Köyü, Buğulu Köyü Tahtamemiş Mz Mezra, Buğulu Köyü Dallı Mz Mezra, Buğulu Köyü, Buğulu Köyü Kalemdüzü Mz Mezra, Cılga Köyü, Demirkapı Köyü, Kanoğlu Köyü, Aşağıtarlacık Köyü, Buğulu Köyü Doğancık Mz Boş Mezra, YolkonakKöyü, Tozkoparan Köyü, Esentepe Mahallesi, Buğulu Köyü Kurutlu Mz. Mezra, Buğulu Köyü Akoluk Mz Mezra, Çimenli Köyü, Ardıç Köyü, Söğütlütepe Köyü, Kazılı Köyü, Dere Köyü, Dere Köyü Yukarı Çay Mezra, Kayabağ Köyü, Yalınkaya Köyü, Kaçarlar Köyü, Yeniköy Köyü Akbayır Mezra, Pınarlar Köyü Göztepe Mezra, Buğulu Köyü Yukarıtarlacık Mz Mezra, Buğulu Köyü Hacılar Kom Mz Mezra, Böğürtlen Köyü, Karagüney Köyü, Camikebir Mahallesi, Çığırlı Köyü, Ulupınar Köyü, Sürgüç Köyü, Elmakaşı Köyü, Bakırlı Köyü, Yamaçoba Köyü, Dere Köyü Cayiran Mezra, Dere Köyü Karabulut Mezra, Çağlarca Köyü Hopağaç Mezra bölgelerine,

Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Ovacık ilçesine bağlı Sarıtosun Köyü, 94 Mahallesi Mahalallesi, Pulur Mahalallesi, Gözeler Köyü, Çakmaklı Köyü, Kandolar Mahalallesi, Eğrikavak Köyü, Tepsili Köyü, Çöğürlük Köyü, Tatuşağı Köyü, Köseler Köyü, Koyungölü Köyü, Ada Köyü, Yeşilyazı Köyü, Topuzlu Köyü, Ziyaret Köyü, Kozluca Köyü, Konaklar Köyü, Büyükköy Köyü, Arslandoğmuş Köyü, Isıtma Köyü, Kızık Köyü, Burnak Köyü, Paşadüzü Köyü, Karayonca Köyü, Kızık Köyü Kürederesi Mezra, Öveçler Köyü, Cevizlidere Köyü, Söğütlü Köyü, Hanuşağı Köyü, Eğripınar Köyü bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”