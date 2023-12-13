13 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

13 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
YENİ KIŞLA ECZANESİ - MERKEZ
KIŞLA CADDESİ, DEFACTO KARŞISI, NO:22/A, BATTALGAZİ
24 SAAT AÇIK
BADEM ECZANESİ – MERKEZ
CENGİZTOPEL CADDESİ, MÜCELLİ SAĞLIK OCAĞI 100 M İLERİSİ, BAŞHARIK ASM KARŞISI
24 SAAT AÇIK
UTKU ECZANESİ - MERKEZ
YAŞAM MERKEZİ ARKASI, HAVA LOJMALARI GİRİŞİ, NEŞVEM CAFE KARŞISI
24 SAAT AÇIK
BULVAR ECZANESİ - MERKEZ
KARAKAVAK MAHALLESİ, ESKİ FEN LİSESİ ARKASI, SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
24 SAAT AÇIK
MENENGİÇ ECZANESİ – BATTALGAZİ
MEYDANBAŞI MAHALLESİ, OSMAN ATEŞ CADDESİ, NO:85, BATTALGAZİ
08:30-23:59 ARASI AÇIK
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.