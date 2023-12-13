- Sağlık

13 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 13 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘13 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
13 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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13 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

YENİ KIŞLA ECZANESİ - MERKEZ

KIŞLA CADDESİ, DEFACTO KARŞISI, NO:22/A, BATTALGAZİ

24 SAAT AÇIK

BADEM ECZANESİ – MERKEZ

CENGİZTOPEL CADDESİ, MÜCELLİ SAĞLIK OCAĞI 100 M İLERİSİ, BAŞHARIK ASM KARŞISI

24 SAAT AÇIK

UTKU ECZANESİ - MERKEZ

YAŞAM MERKEZİ ARKASI, HAVA LOJMALARI GİRİŞİ, NEŞVEM CAFE KARŞISI

24 SAAT AÇIK

BULVAR ECZANESİ - MERKEZ

KARAKAVAK MAHALLESİ, ESKİ FEN LİSESİ ARKASI, SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

24 SAAT AÇIK

MENENGİÇ ECZANESİ – BATTALGAZİ

MEYDANBAŞI MAHALLESİ, OSMAN ATEŞ CADDESİ, NO:85, BATTALGAZİ

08:30-23:59 ARASI AÇIK

 
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13 Ara 2023 - 10:06 Malatya- Sağlık

Muhabir  Recep Bağdat

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