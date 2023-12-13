13 Ara 2023 - 10:01- Gündem

Malatyalıları nasıl bir hava bekliyor?

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde ise yer yer sisli ve puslu geçmesi beklenmektedir. Ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği açıklandı.