13 Ara 2023 - 10:01- Gündem G:

Malatyalıları nasıl bir hava bekliyor?

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde ise yer yer sisli ve puslu geçmesi beklenmektedir. Ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği açıklandı.
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Yayınlanan raporda rüzgârın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği belirtildi. Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu 13 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu 11 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu 9 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu 10 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu 13 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu 10 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu 9 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu 10 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu 8 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu 10 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu 10 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu 8 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu 12 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu 10 derece”

 

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13 Ara 2023 - 10:01 Malatya- Gündem

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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