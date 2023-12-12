Altay Kışlası kapılarını öğrencilere açtı

Milli Savunma Bakanlığı, Malatya Altay Kışlası’nda lise öğrencilerine silah ve araç sergisi düzenlendiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2’nci Ordu Komutanlığı, 6’ncı Hudut Tugay Komutanlığı ve 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığınca lise öğrencilerine silah ve araç sergisi düzenlendiğini bildirdi.
Yapılan paylaşımda Altay Kışlası /Malatya, Toprakkale Kışlası/Van, Şehit Ütğm. Halil Durmaz Kışlası/ Yüksekova/Hakkâri’den fotoğraflara yer verildi.
Söz konusu fotoğraflar yüzlerce beğeni aldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.