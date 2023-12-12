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Altay Kışlası kapılarını öğrencilere açtı

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Milli Savunma Bakanlığı, Malatya Altay Kışlası’nda lise öğrencilerine silah ve araç sergisi düzenlendiğini bildirdi.
Altay Kışlası kapılarını öğrencilere açtı mask
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Milli Savunma Bakanlığı, Malatya Altay Kışlası’nda lise öğrencilerine silah ve araç sergisi düzenlendiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2’nci Ordu Komutanlığı, 6’ncı Hudut Tugay Komutanlığı ve 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığınca lise öğrencilerine silah ve araç sergisi düzenlendiğini bildirdi.

Yapılan paylaşımda Altay Kışlası /Malatya, Toprakkale Kışlası/Van, Şehit Ütğm. Halil Durmaz Kışlası/ Yüksekova/Hakkâri’den fotoğraflara yer verildi.

Söz konusu fotoğraflar yüzlerce beğeni aldı. 
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12 Ara 2023 - 00:40 Malatya- Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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