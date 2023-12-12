Orta hasarlı yapılarda kafalar bir değil, on milyon

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri Malatya’yı yerle bir ettikten sonra şehirde kiralar da konut fiyatları da aldı başını gitti. Durum öyle bir hal aldı ki, insanlar girmeye korktukları orta hasarlı evleri çare olarak gördü. Öyle ki iddiaya göre, orta hasarlı yapıların güçlendirmeye girmesi için daire sahiplerinin ısrarla ikna edilmeye çalışıldığı konuşuluyor. Bu konuda uzman incelemesi baz alınıyor ancak deprem bilimci isimler de uyarıyor!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri Malatya’yı yerle bir ettikten sonra şehirde kiralar da konut fiyatları da aldı başını gitti. Durum öyle bir hal aldı ki, insanlar girmeye korktukları orta hasarlı evleri çare olarak gördü. Ancak uzmanlar uyarıyor!

“GELECEKTE SORUN OLABİLİR”

İnönü Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Jeoloji Profesörü Mehmet Önal,

“Sitelerde çok sayıda dairesi olanlar, zor durumda ve çaresiz vatandaşları ikna edip orta hasarlı binaları güçlendirmeye çalışıyorlar. Binlerce depremden yorulan bu binalar gelecekte sorun oluşturabilir. Devletimiz orta hasarlı binalara da TOKİ hakkı tanıdı. Bu fırsatı kaçırmayın”

ifadelerine yer verdi.

KAFALAR ÇOK KARIŞIK AMA KARARLAR NET!

Bu bağlamda orta hasarlı yapılarla ilgili vatandaşların kafası da oldukça karışık. Nitekim uzmanların

“Canınızı veya başkasının canını tehlikeye atmayın”

sözleri her yerde karşımıza çıkıyor. Bakanlığın ve belediyelerin ise sert kuralları bulunuyor. Ancak yine de bazı kişilerin ısrarcı olduğu görülüyor.

ŞARTLAR NE?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 19’uncu maddesi gereğince; bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası ile yapı ruhsatı vermeye yetkili idarelere (belediye/il özel idaresi), binalarının teknik ve ekonomik açıdan güçlendirmeye uygun olduğuna dair rapor ve güçlendirme projelerini sunarak onarım için yapı ruhsatı almaları halinde, hak sahipliği şartlarını taşıyan malikler onarım ve güçlendirme kredi imkânlarından faydalanabiliyor.

Bakanlık, orta hasarlı evin ağır hasarlı olduğunu ve yıkılması gerektiğini rapor etmişse, kişiler TOKİ hakkına sahip olabiliyor.