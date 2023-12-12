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Şehidin var Türkiye!

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda Piyade Teğmen Eril Alperen Emir şehit oldu.

Açıklamada,

“Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz”

denildi. 
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12 Ara 2023 - 22:39 Malatya- Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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