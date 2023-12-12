Adaylar ne zaman açıklanacak? Malatya’da meraklı bekleyiş

Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Vatandaş Büyükşehir ve merkez ilçelerde nasıl bir yol izleneceğini, kimin isminin çıkacağını sorgularken, partilerin ne zaman adayları açıklayacağı da yavaş yavaş belirlenmeye başladı.

Türkiye’deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Malatya’da zorlu bir sürecin olacağı tahmin ediliyor. Malatya’da ise yapılacak yerel seçimler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Vatandaş Büyükşehir ve merkez ilçelerde nasıl bir yol izleneceğini, kimin isminin çıkacağını sorgularken, partilerin ne zaman adayları açıklayacağı da yavaş yavaş belirlenmeye başladı.

ERDOĞAN 15 ARALIK’A İŞARET ETTİ

Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin yorumda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

“Şu an itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi’nden ve partimden arkadaşlarımız müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar. Hangi büyükşehirde, hangi illerde, hangi ilçelerde nasıl hareket edeceğiz, meclis üyeliklerinde nasıl hareket edeceğiz, bütün bu konuların hepsini arkadaşlarımız görüşüyorlar. Öyle zannediyorum ki bu hafta içinde belli bir neticeye varacaklar. Ondan sonra bizim konseyimize getirecekler. Biz de bu yapılan çalışmayı gözden geçirerek süratle adım atıp, 2024’e dair Devlet Bahçeli ile bir araya gelip, kararımızı vereceğiz ve yola çıkacağız. 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız”

sözlerine yer verdi.

ÇELİK: SON AŞAMAYA GELİNDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise bugün yaptığı açıklamada,

“Cumhur İttifakı'nda bir sorun herhangi söz konusu değil. Şimdiye kadar AK Parti heyetiyle MHP heyeti arasında birçok görüşme yapıldı. Gayet anlayış içerisinde, gayet ortak hedefe yani vatandaşımızı Cumhur İttifakı belediyelerinin olmadığı yerde, Cumhur İttifakı belediyeleriyle buluşturma hedefi, belediyeleri ise daha ileriye daha yüksek oylarla koruma hedefiyle bu görüşmeler yapıldı. Arkadaşlarımız heyetler arasında görüşmeye devam ediyor. Tabii son aşamaya gelindi artık takvim işlemeye başladı. Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Bahçeli arasındaki görüşme zaten o trafikle ilgili zaman zaman soruluyor. Herhangi bir problem yok. Arzu edildiği zaman, ihtiyaç duyulduğu zaman her an rahatlıkla bir araya gelinip bu meseleler tartışılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız işte bu ayın üçüncü haftasından itibaren açıklamalar yapmaya başlarız dedi. Dolayısıyla artık son noktanın koyulacağı bir aşamaya gelmiş olduk”

diye konuştu.

CHP’NİN MALATYA ADAYLARI MERAK KONUSU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de belediye başkan aday adaylarını önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını bildirdi. Malatya’da büyükşehir ve ilçe belediye başkan aday adaylarında büyük başarılar elde edeceklerini söyleyen CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız,

“Malatya Büyükşehir Belediyesinde, merkez ilçeleri olan Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde önümüzdeki günlerde duyuracağımız, Malatya kamuoyunda büyük heyecan yaratacak adaylarımız olacak”

dedi.

ÇALIK MI GÜRKAN MI?

Malatya kamuoyu AK Parti’nin kimi Büyükşehir Belediye Başkan adayı göstereceğini merak ediyor. Bu hafta adayın açıklanması beklenirken şimdi Öznur Çalık isminin mi yoksa MHP Malatya İl Teşkilatının desteklediği Selahattin Gürkan’ın mı isminin açıklanacağı merak ediliyor.