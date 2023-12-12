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Malatya’da trafo patladı İşçilerde yanıklar var

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Malatya’da elektrik trafosunda çalışma yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 2 işçinin el ve yüz kısımlarında yanıklar oluştuğu öğrenildi.
Malatya’da trafo patladı İşçilerde yanıklar var mask
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Malatya’da elektrik trafosunda çalışma yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 2 işçinin el ve yüz kısımlarında yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir elektrik trafosunda çalışma yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken el ve yüz kısımlarında yanıklar oluşan yaralı işçiler Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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12 Ara 2023 - 20:08 Malatya- Asayiş

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