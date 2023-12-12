Gazze’de can kaybı 18 bin 412'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 412’ye, yaralı sayısın 50 bin 100'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 67. günde devam ederken, can kaybı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 207 kişinin hayatını kaybettiği, 450 kişinin yaralandığını duyurdu. El-Kudra, son can kayıplarıyla birlikte saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 412'ye, yaralananların sayısının ise 50 bin 100’e yükseldiğini belirtti. El-Kudra, İsrail askerlerinin ambulansları engellediğini, saldırılarda yaralananların kan kaybından ölmesine yol açtığını vurguladı.

İsrail askerlerinden Kamal Adwan Hastanesi'ne baskın

El-Kudra ayrıca, İsrail güçlerinin günlerce kuşatma altında tuttuğu ve saldırı gerçekleştirdiği Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda yer alan Kamal Adwan Hastanesi'ne bugün baskın gerçekleştirdiğini aktardı. El-Kudra, İsrail güçlerinin sağlık personelini, yaralı ve hastaları hastane avlusunda toplanmaya zorladığını ve hastaneye yönelik terör saldırısını meşrulaştırmak için hastane yönetiminden hastanenin güvenlik görevlisine bir silah teslim etmesini istediğini belirtti. El Kudra,

"İsrail güçleri El-Avda Hastanesi'ni kuşatıp hedef alıyor. Hastanedekileri su, gıda ve elektriksiz bırakıyor, yaralı ve hastaların hastaneye ulaşmasını engelliyor. İsrail askerlerinin Kamal Adwan Hastanesi'nden sonra burayı da basmasından korkuyoruz"

ifadelerini kullandı.

"Hastanelerdeki durum felaketin ötesinde"

El-Kudra,

"Gazze'nin güneyinde bulunan hastanelerdeki durum, felaketin de ötesinde. Hastaneler yaralılara yönelik tedavi hizmeti veremiyor. Sağlık ekipleri, güneydeki hastanelerde çok sayıda ve farklı türdeki enfeksiyon vakalarına müdahale edemiyor. Uluslararası kuruluşlara ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt için çağrıda bulunuyoruz” dedi. İsrail'in sağlık sistemine yönelik saldırılarında 300 sağlık personelinin yaşamını yitirdiği, 102 ambulansın da kullanılamaz hale geldiğini ifade eden El-Kudra, “Türk Dostluk Kanser Hastanesi'nin hizmet dışı kalması sonucu kanser hastaları barınaklarda hayatını kaybediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a hastaneyi yeniden faaliyete geçirip koruma altına alma çağrısında bulunuyoruz. Tüm ülkeleri ve uluslararası kurumları, yaralı ve hastaların kurtarılması için Gazze'nin kuzeyinde sahra hastaneleri kurmaya çağırıyoruz”

şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı