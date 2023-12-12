Polis çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi

Kars’ta KOM ekiplerince 7 adrese eşzamanlı düzenlenen ‘silah’ operasyonunda çok silah ve mühimmat ele geçirildi. Silah operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezinde yasa dışı silah imalatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 5 ikamet ve 2 iş yeri olmak üzere toplam 7 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 9 şarjör, 112 tabanca fişeği, 40 av fişeği, 1 silah kalıbı, 2 tabanca gövdesi, 3 sürgü takımı, 1 namlu ve 1 yay ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Operasyonda şüpheli 8 kişi gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şüpheli 8 kişi hakkında 6136 sayılı “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı