Şahinbey Belediyesi Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında başlattığı “Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına” projesi çerçevesinde bugüne kadar 180 bin 17 öğrenciyi ve vatandaşı ecdadıyla buluşturdu.

Milli ve manevi aşılamak olan şuurlu ve bilinçli bir nesil yetiştirmek amacıyla, Şahinbey Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında her gün 189 öğrenci özel uçak seferleriyle Çanakkale’ye götürülüyor. Türkiye’de bir ilk olan proje, sayesinde öğrenciler Çanakkale Deniz Zaferleri’nde ortaya konan destansı mücadeleyi yerinde görme imkânı buluyorlar.

15 Yaşındaki gençlerimiz vatan için şehit oldu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilere Çanakkale’de verilen destansı mücadelenin tüm dünyaya örnek olduğunu belirterek,

“Belediye Başkanı olmadan önce Çanakkale’deki şehitlikleri ziyaret ettim. Oradaki manevi havayı soluma imkanı buldum. Bastığımız her yer, şehit kanıyla sulanmış. Şehitler o kadar yüzeye defnedilmiş ki, kışın yağmur yağdığında şehitlerimizin kemikleri meydana çıkıyor. 15 yaşında gençlerimiz vatanın birliği beraberliği ve vatan savunması için şehit oluyorlar. O dönem, Çanakkale’yi her Türk gencinin görmesi gerekiyor diye düşündüm. Göreve geldikten sonrada bunun çalışmalarını başlattık ve Şahinbey İlçesi’ndeki bütün gençlerimizin Çanakkale’yi ziyaret etmelerini istedik. Çanakkale’nin 100. Yılı münasebetiyle, Türkiye’de ilk defa uçakla gençlerimizi hiçbir ayrıma tabi tutmaksızın sırasıyla Çanakkale’ye götürdük”

dedi.

En büyük hayallerimden birisi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına” projesinin en büyük hayallerinden birisi olduğunu dile getirerek,

“Tarih, medeniyetlerin ve devletlerin doğup büyüdüğü büyük bir sahnedir. Geçmişinden ders alan milletler güçlü ve sağlam adımlar ile geleceğe yol almaktadır. Bu sebeple Şahinbey Belediyesi olarak geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize, şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi’nin kazanıldığı yerde canlı tarih anlatımı ile kahraman ecdadımızın azim ve gayretini genç beyinlere nakşederek geleceğe sağlam adımlarla ilerlemelerine imkan sağlamak istedik”

şeklinde konuştu.

"Her şey Şahinbey Belediyesi tarafından karşılanıyor"

Şahinbey Belediyesi’nin “Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına” projesi ile ilk kez il dışına çıkacak olan öğrenciler, ayrıca ilk defa uçağa ve vapura binmenin heyecanını da yaşıyorlar. Sürekliliği açısından Türkiye’deki tek proje olan “Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına” projesinde öğrenciler evlerinden alınarak havaalanına getirilip uçak ile Çanakkale’ye götürülüyor. Çanakkale’de 4 ayrı otobüs ve rehberler eşliğinde şehitlikleri ziyaret ederek, dualar eden Gazi torunlarının, öğle ve akşam yemekleri de Gaziantep’ten getirilen aşçılar tarafından yaptırılıp ikram ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı