Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İbrahim Karabacak’ın taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Şehit Metin Selçuk Sokak, Yeşilyurt,
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Memet Cengiz’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, İmece Sokak, No: 12/3, Yeşilyurt,
77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sultan Dursun’un taziye adresi: Başharık Mahallesi, Bulut Sokak, Beyza Sitesi, Battalgazi,
75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Lütfi Çibuk’un taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Şehit Er Orhan Demir Sokak, No: 9, Battalgazi,
71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Salih Zeyveli’nin taziye adresi: Sütlüce Mahallesi, Yeşilyurt,
96 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Ali Hakverdi’nin taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt,
75 yaşında vefat eden ve Üçkaya Mahallesi Pütürge Mezarlığına defnedilen Hatice Duruk’un taziye adresi: Üçkaya Mahallesi, Pütürge,
75 yaşında vefat eden ve Bağtepe Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Ayten Şener’in taziye adresi: Bağtepe Mahallesi, Battalgazi,
91 yaşında vefat eden ve Karapınar Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Mahmut Özer’in taziye adresi: Karapınar Mahallesi, Akçadağ,
89 yaşında vefat eden ve Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Mustafa Demir’in taziye adresi: Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi, Yeşilyurt”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.