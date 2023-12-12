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Malatya’da bulunan o cami aynı yerine yapılacak

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Şubat depremlerinde ağır hasar alan Malatya'daki Tekke Camisi, yerinde inşa edilecek. İlk ne zaman yapıldığı bilinmeyen ve 1988 yılında yıkılan Tekke Camisi alanına, aynı yıl hayırseverlerin desteğiyle yeniden yaptırılan Tekke Camisi, Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teslim edildi. Caminin 2007 yılında yapılan deprem performansında güçlendirilmesine karar verildi.
Malatya’da bulunan o cami aynı yerine yapılacak mask
Malatya’da bulunan o cami aynı yerine yapılacak
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Güçlendirilemeyen cami, şubat depremlerinde hasar aldı. Caminin, kolon, kiriş ve düğüm noktalarında çatlaklar olması üzerine Vakıflar Bölge Müdürlüğünce İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne inceleme yaptırıldı.

CAMİYE AĞIR HASARLI RAPORU VERİLDİ

İnceleme sonucu hazırlanan ve caminin ağır hasarlı olduğu belirtilen rapor, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne teslim edildi. Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, caminin altında bulunan 8 iş yerine konu bildirilerek dükkânların boşaltılması istendi. Tekke Camisi'nin yıkılıp aynı yerine yapılacağı, iş yerlerinin de yine caminin altında bulunacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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12 Ara 2023 - 16:34 Malatya- Gündem

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