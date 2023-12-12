Bu trene binmeyen çok şey kaçırıyor

Doğu Ekspresi Eskiden daha çok bölge ulaşımı için kullanılsa da şimdilerde özellikle turistik gezilerde, seyahat severler tarafından rağbet görüyor. Peki, meşhur Doğu Ekspresi hangi duraklardan geçiyor ve yolculara hangi hizmetleri sunuyor?

DOĞU EKSPRESİ 2’YE AYRILMIŞ DURUMDA

Turistik seyahatlerdeki yoğunluğun bölge halkının bilet bulamamasına neden olması ve ortaya çıkan karışıklıklar sonucunda Doğu Ekspresi ikiye ayrıldı. Şimdilerde seferlere bakıldığında Turistik Doğu Ekspresi ve Doğu Ekspresi Ana Hat olmak üzere ikiye ayrılmış durumda. Turistik Doğu Ekspresi; yataklı vagonlardan oluşuyor ve daha konforlu bir yolculuk imkânı sunuyor. İkisi de aynı duraklardan geçiyor fakat Turistik Doğu Ekspresi 29 durakta dururken ve haftanın belirli günlerinde hizmet verirken, Doğu Ekspresi’nin durduğu durak sayısı 50’ye kadar çıkıyor ve her gün sefer düzenleniyor.

HANGİ ROTALAR İZLENİYOR

Ankara Garından kalkış yapan meşhur tren Kayaş, Irmak, Yerköy, Boğazköprü, Kayseri, Sarıoğlan, İhsanlı, Hanlı, Sivas, Bostankaya, Çetinkaya, Divriği, İliç, Eriç, Erzincan, Mercan, Çadırkaya, Erbaş, Ilıca, Palandöken, Sarıkamış, Selim, Kars ilçelerinden geçerek penceresinden dışarıya bakanlara unutulmaz manzaralar sunuyor.

DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının açıkladığı fiyat bilgilerine göre Turistik Doğu Ekspresi’nde yataklı odalarda düşük dönem oda ücreti; 6 bin TL, orta dönemde; 8 bin TL, yüksek dönemde ise 12 bin 500 TL olarak uygulanacağı bilgisi verildi. Yapılan açıklamalara göre bir odada en fazla iki kişi seyahat edebilecek ancak buna ilave olarak odalarda 0-6 yaş arasında en fazla 2 adet çocuğun seyahatine ücretsiz olarak izin verilecek. Ana Hat Doğu Ekspresinde ise oda şeklinde ayrılmış vagon bulunmuyor ve fiyatı 400 TL olarak dikkat çekiyor. Kişinin yaşına, mesleğine ve hangi durakta ineceğine göre fiyatlar da değişebiliyor.

TRENDE YEMEK VE İHTİYAÇLAR KARŞILANABİLİYOR

Turistik Doğu Ekspresi Ankara-Kars arasında yaklaşık olarak 30 saat sürebiliyor ve dönüş güzergâhında bu saat 34’e kadar çıkabilirken, Doğu Ekspresi Ana Hattında 26 saat sürüyor. Bu uzun süreleri yolcular keyifle geçirse de bazı ihtiyaçlar da oluyor. Bu ihtiyaçlara tren içerisinde çözüm bulmak mümkün. Trende tuvaletler ve kafeterya, yemek vagonu bulunuyor. Yolcular bu vagonlardan ihtiyaçlarını giderebiliyor.