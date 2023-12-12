Yumruklu saldırının hukuk süreci nasıl işleyecek?

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’in yumruklu saldırıya uğraması büyük yankı uyandırdı. Yaşanan saldırı ile ilgili hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Deniz Akbıyık, kasten yaralama suçunun nitelikli hallerinden kamu görevlisine karşı işlendiğini belirtti. Akbıyık, Adli Tıp Kurumu raporları sonrası yüzde sabit iz, kemik kırığı gibi hususların ortaya çıkması durumunda cezanın artırılabileceğini söyledi. Sürecin iki ayrı koldan ilerlemesi beklenirken, sanıkların ise ilk duruşmaya kadar tutuklu kalabileceği öngörülüyor.

“KEMİK KIRIĞI GİBİ HUSUSLAR ORTAYA ÇIKARSA CEZA ARTIRILIR”

Hakem Halil Umut Meler'ye yapılan saldırı sonrası süreç ve ceza ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Barosu Spor Hukuku Komisyonu Sekreteri Avukat Deniz Akbıyık, “Öncelikle belirtmek gerekir ki; tutuklama tedbiri somut olayda ölçülülük ilkesine aykırıdır. Zira tutuklama koşulları CMK 100 maddesinde açıkça sayılmıştır ve somut olayda koşullar oluşmamıştır. Evet etkin ve doğru bir yargılama yapılması ve neticeten ceza verilmesi elzemdir ancak tutuklama tedbiri aşırıdır.

Türk Ceza Kanunu kapsamında kasten yaralama suçunun nitelikli hallerinden kamu görevlisine karşı işlenmesi oluşmuştur. Bunun yanı sıra adli tıp kurumu raporları sonrası yüzde sabit iz, kemik kırığı gibi hususlar ortaya çıkarsa yine ceza artırılacaktır. Ancak birden fazla kişinin eylemi gerçekleştirmiş olması, saldırının planlı olması gibi hususlarda veya azmettirme gibi fiillerin varlığı da devreye girecektir. Süreç bundan sonra iki ayrı koldan ilerleyecek. Ceza yargılaması için Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturma sonrası, kovuşturma aşamasına geçilerek hakimler tarafından karar verilecek. Büyük ihtimalledir ki sanıklar ilk duruşmaya kadar da tutuklu kalabilirler. Aynı zamanda TFF nezdinde de disiplin soruşturması yürütülecek ve disiplin cezaları gündeme gelecektir” şeklinde konuştu.

"OLAYIN KAMERALAR TARAFINDAN KAYIT ALINMASI SORUŞTURMANIN VE YARGILAMANIN EN DOĞRU ŞEKİLDE GERÇEKLEŞEBİLECEĞİNİ GÖSTERİYOR”

Konuşmasına devam eden Akbıyık, “İnsani bir noktadan bakacak olursak bu görüntüyü hiçbir vatandaşımızın izlemesini ve çocukların etkilenmesini istemezdim. Ancak bu kadar kameranın ve tanığın olduğu bir alan, biz hukukçular için kolay çözüme ulaşacağımız doneler verir. Zira olayın oluş anı onlarca kamera tarafından kayıt alındığından soruşturmanın etkin yürütülmesi kolaylaşacak ve yargılama en doğru şekilde gerçekleşebilecektir” dedi.

“UEFA VE FIFA SÜRECE MÜDAHİL OLABİLİR”

Son olarak, hem Halil Umut Meler’in FIFA'ya bağlı bir hakem olduğunu hem de TFF’nin, FIFA konfederasyonuna bağlı bir federasyon olduğunu vurgulayan Avukat Akbıyık, “FIFA kuralları ve talimatları doğru, etkin, tarafsız ve bağımsız uygulanmalıdır. Uygulanmadığı takdirde FIFA nezdinde yaptırımlar doğabilecek ve Türkiye olarak uluslararası spor camiasındaki faaliyetlerimiz ve saygınlığımız zedelenecektir. Bir başka deyişle, 'evet' gerekli ve yeterli eylemler alınmadığı takdirde UEFA ve FIFA sürece müdahil olabilir” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı