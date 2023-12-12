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‘Bil- Bağ ile Güvendeyiz’ adlı tiyatro oyunu ilgi gördü

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Bağcılar Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi tarafından depremzede çocuklar için ücretsiz tiyatro oyunu düzenlendi. İlkokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen etkinlik çocuklar tarafından ilgi gördü.
‘Bil- Bağ ile Güvendeyiz’ adlı tiyatro oyunu ilgi gördü mask
‘Bil- Bağ ile Güvendeyiz’ adlı tiyatro oyunu ilgi gördü
‘Bil- Bağ ile Güvendeyiz’ adlı tiyatro oyunu ilgi gördü
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Bağcılar Belediyesinin deprem bölgesinde gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamda çocuklar da unutulmadı. Bağcılar Belediyesi’nin ‘Engel Tanımam’ tiyatro ekibi depremzede çocukların yüzünü güldürebilmek için ‘Bil- Bağ ile Güvendeyiz’ adlı tiyatro oyunu sergiledi.

İki gün boyunca süren etkinlik iki seans şeklinde gerçekleştirildi. Engelli oyuncuların yer aldığı 3 kişilik tiyatro oyunu ile birlikte engellilerin toplumsal hayatın her alanında aktif olabileceği bilgisi verildi. Deprem bölgesindeki vatandaşların yanlarında olmaya devam edeceklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Çocukların yüzünü güldürmek adına organizasyonlarımıza devam ediyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklerle çocuklarımızın bir nebze de olsa acılarından uzaklaşmalarını amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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12 Ara 2023 - 15:50 Malatya- Yaşam

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