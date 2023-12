Malatya’nın o konutlarında vatandaş neden isyan etti?

Yağan yağmurlardan dolayı evini su bastığını kaydeden Zeynep Damat isimli vatandaş, “2 aydır buradayız ama eve giremiyorum. 15-20 gündür her yağmur yağdığında etrafı su basıyor. Siliyoruz duvarlardan ve parkelerin arasından su geliyor. Bir türlü evime geçemedim defalarca söyledik, geleceğiz diyorlar gelmiyorlar.” açıklamasında bulundu.

İlgisizlikten dert yanan vatandaşlar “Aidat ödüyoruz ama her taraf pislik içerisinde” diyerek sitem ettiler. Şehit Fevzi Mahallesi TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşlar site içerisinde temizlik ve çevre düzenlemesine ilişkin herhangi bir çalışma yapılmadığını belirterek BUSABAH’a önemli açıklamalarda bulundular. Her ay aidat toplandığını ancak verdikleri paranın karşılığını alamadıklarını ifade eden site sakinleri bir an önce bu sorunlarına çözüm bulunmasını talep ediyorlar.

Aidat vermelerine rağmen hiçbir şekilde verdikleri paranın karşılığını alamadıklarını söyleyen Celal Kaya isimli vatandaş, 570 lira aidat aldıklarını ama binanın rezalet içerisinde olduğunu kaydetti.

“İLGİLENEN YOK”

Eksikliklerini kendi imkanları ile tamamlamaya çalıştıklarını belirten Kaya,

“Sokak lambaları akşam karanlıkta yanmıyor, sabahtan akşama kadar hava aydınlıkken yanıyor. Biz daha 10 gündür buradayız bin 500 lira elektrik faturası geldi. Kendi kapımızın önünü kendimiz süpürüyoruz. Elektrik panosunun kapağı yok kablolar dışarıda. Bir sürü eksiklik var ama ilgilenen yok”

şeklinde konuştu.

“KİMSE BİZİMLE İLGİLENMİYOR”

Büyük bir mağduriyet yaşadıklarını dile getiren Kemal Tutak isimli vatandaş ise,

“Temizlik yapılmıyor kendi çöpümüzü kendimiz atıyoruz. Bakım yok, asansörlerin kapısı yok. Evlerde sıkıntı çok. Giderler tıkandığı için 4 gün önce gelip banyonun tavanını söktüler borulara baktılar ama tekrar öyle bıraktılar yukarıdan pis su damlıyor. Bir sefer oğlum, 2 sefer ben gittim şikayette bulundum ama kimse gelip ilgilenmedi. Biz mağduruz, kimse bizimle ilgilenmiyor. Muhtarımız yok nerede bilmiyoruz, telefon ediyoruz açmıyor. Ziller çalışmıyor, yağmur yağdığında bazı evleri su basıyor”

ifadelerine yer verdi.

“NEDEN BÖYLE YAPIYORLAR?”

Sorun ve sıkıntılarına bir çözüm bulunmadığını belirten Sakine Örük isimli vatandaş,

“Artık biz söylemekten utandık ama onlar yapmamaktan utanmıyor. Banyodan aşağıya su sızıyor, şikaye ettik geleceğiz, ‘Bir yere çıkmayın’ diyorlar gelmeleri bekliyoruz ama gelmiyorlar sürekli oyalıyorlar. Neden böyle yapıyorlar? Kapının önündeki mermer kırık bunu değiştirin diyoruz değiştirmiyorlar, hiçbir şekilde bizlerle ilgilenmiyorlar”

dedi.

“MUHATAP OLAN, DERDİMİZİ DİNLEYEN YOK”

Sorunlarına muhatap bulamadıklarını söyleyen Medine Koç isimli vatandaş ise,

“Eksikler çok. Bize haksızlık yapıldı, aidat alınıyor ama temizlik diye bir şey yok. 3 aydır aidat ödüyoruz ama her taraf pislik içerisinde. Sürekli sigortalar atıyor. Kentsel dönüşümde yeri az olanlara çok yer verilmiş, yeri çok olanlara az verildi. Bizim 3 katlı evimiz vardı bir de bahçede ev vardı nereye gitti, ne yapıldı bilmiyorum. Muhatap olan, derdimizi dinleyen yok. Derdini sıkıntını anlatmaya gidiyorsun bir de bizi bağırarak azarlıyorlar ‘Kendiniz yapın, her zaman biz mi yapacağız?’ diyorlar. Koridorda havalandırma yok. İlk geldiğimizde herkesten 3,5-4 bin lira avans alındı, 2 kez peşin aidat alındı. Avansı yatırmazsanız elektrik aboneliğini yapmayız dediler. Asansörü tamir edeceğiz dediler yapmadılar, çocuklar içinde kaldı. Biz bir an önce bu sorunların çözülmesini ve alınan avansların geri iade edilmesini istiyoruz”

diye konuştu.

“ETRAFI SU BASIYOR”

Yağan yağmurlardan dolayı evini su bastığını kaydeden Zeynep Damat isimli vatandaş,

“2 aydırlı buradayız ama eve giremiyorum. 15-20 gündür her yağmur yağdığında etrafı su basıyor. Siliyoruz duvarlardan ve parkelerin arasından su geliyor. Bir türlü evime geçemedim defalarca söyledik, geleceğiz diyorlar gelmiyorlar. TOKİ evleri ama hiçbir şekilde memnun değiliz”

açıklamasında bulundu.