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Sadece Malatya Maraş Hatay ve Adıyaman’ı kısmen Gaziantep’i ilgilendiriyor

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6 Şubat 2020 tarihinde yaşanan deprem felaketi Malatya, Adıyaman, Maraş ve Hatay’ı yıktı. Yıkımın en çok bu illerde olduğu belirtilirken sadece bu dört ili ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Karar resmî gazetede yayımlandı.
Sadece Malatya Maraş Hatay ve Adıyaman’ı kısmen Gaziantep’i ilgilendiriyor mask
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Resmî Gazete'de yayınlanan karara göre, depremzede vatandaşlarının kamu borçlarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Kamu borçları taksitlerinin ödeme süresine ilişkin karar Resmî Gazete’de yayınlandı.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde ilan edilen mücbir sebebin sürmesi nedeniyle bu yerlerde kamuya olan borçların taksitlerinin ödeme süresi yeniden belirlendi.

6  Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde devam eden mücbir sebebe istinaden, 7256 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun ve 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunda yer alan taksit ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesine dair karar verildi.

Resmi Gazete’ de yayınlanan karara göre kamu kurumlarına borcu olan depremzede vatandaşları sevindiren gelişme yaşandı. Mücbir sebep hali uzatılan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yeniden yapılandırmanın ilk taksitinin ödeme süresi 31 Mayıs 2024 olarak belirlendi.

 

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12 Ara 2023 - 14:14 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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