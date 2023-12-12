Deprem onu yıldırmadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da yaşanmıştı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi de asrın felaketinden olumsuz etkilendi. Üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesi’nde görevli Doç. Dr. Mahmut Gülle, tüm olumsuzluklara rağmen eğitim sistemine katkı sağlayacak bir eğitim materyali tasarladı. Doç. Dr. Gülle, eğitimde seviye yükseltecek ‘Duyuşsal Psikomotor Bilişsel Sürece Fayda Sağlayan Oyun Materyali’ isimli çalışmasıyla; çocukların bilişsel ve duygusal süreçlerine destek olacak eğitim materyali tasarladı. Asrın felaketinin olumsuz şartlarına rağmen geliştirilen çalışma, İstanbul'da düzenlenen ve 20’nin üzerinde ülkeden, 500’e yakın projenin katıldığı yarışmada en iyi patentler arasında yer alarak bronz madalya almaya hak kazandı. Çalışma, Avrupa Birliği kapsamında Avrupa eğitim projeleri bakımından en iyi fikirler arasında da yer almıştı.

“GENÇLERİMİZE DE FAYDA SAĞLAYACAK BİR ÜRÜN HALİNE GETİRECEĞİZ”

Geliştirdiği projeyle gençlerin bilişsel sürecine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Doç. Dr. Gülle, “Bu materyali ticarileştirmek dışında gençlerimize de fayda sağlayacak bir ürün haline getireceğiz. Bu çerçevede elimizden gelen en iyisi neyse onu yapacağız. Normal bir eğitim sürecinin öğrencilere kattığı en önemli şeylerden birisi de öğrencilerin bilişsel süreçlerine katkı sunacak durumları iyi takip etmek ve incelemektir. Bu kapsamda gelişim süreçlerine ne kadar fazla dokunursanız hayatta, o kadar fazla mevcut bilişsel sürecine katkı sunarsınız” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZIN BİLİŞSEL SÜREÇLERİNE KATKI SUNMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”

Öğretilmek istenen herhangi bir şeyin oyunla öğretilmesinin kalıcı etkiler bıraktığına değinen Doç. Dr. Gülle, "Davranışları değiştirme yöntemi olarak karşımıza çıkar. Bu mevcut materyalle öğrencilerimizin özellikle davranışlarını istendiği olumlu yönde değiştirmek amaçlanmaktadır. Bu amaçla da elimizden geldiği kadar bu materyalle, çocuklarımızın bilişsel süreçlerine katkı sunmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı