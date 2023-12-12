Bebek değil kuzu!

Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan Erhan Güler, kuzusu erken doğunca eve alarak bebek gibi bakmaya başladı. Güler, kuzusunu yaşatabilmek için biberonla süt içirdi, yorgan altında uyuttu. Kuzunun ev halini de videoya alan Güler, o anları sosyal medyadan paylaştı. Paylaşılan görüntülerde, kuzunun biberonla süt içmesi, koltuk üzerinde uyuması ve bebek bezli hali görenlerin yüzünü gülümsetti. Fakat kuzu her şeye rağmen kurtarılamamak hayatını kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.