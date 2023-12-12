- Bölge

Komşudan deprem öncesi ve sonrası görüntüler

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Adıyaman’da deprem öncesi ve sonrasında çekilen görüntüler hasarın büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Komşudan deprem öncesi ve sonrası görüntüler mask
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6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’da binlerce bina yıkılmış ve binlerce insan enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Depremin üzerinden geçen 10 aylık sürede hasarın büyüklüğü, cadde ve sokakların meydanlara dönüşmesi araç kameralarına yansıdı. Ağır hasar alan iller arasında yer alan Adıyaman’da, deprem öncesi ve deprem sonrası ortaya çıkan görüntüler şaşırttı.

Gölbaşı Caddesi, eski Zey Caddesi, Atatürk Bulvarı, 1.Çevre Yolu gibi yollar depremden sonrası adeta meydana döndü. Tanınmayacak hale gelen cadde ve sokaklarda deprem öncesinde ayakta duran birçok binanın yıkıldığı gözlemlendi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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12 Ara 2023 - 14:02 Adiyaman- Bölge

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