Maskeleri yakalanmalarına engel olmadı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 2184 Sokak içerisinde bulunan bir binanın bahçesindeki Muhammed Efe Şahin’e ait bisikleti gözüne kestiren H.G., bisikleti çalarak kayıplara karışmıştı. Yaklaşık 1 hafta önce yaşanılan olay kameralara da saniye saniye yansıdı.
Meydana gelen hırsızlık olayı sonrası incelemelerde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şahsın adresini tespit etti. Şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs Adıyaman Adliyesi’ne sevk edilirken şahsın çalmış olduğu bisiklet ise bisiklet sahibi Muhammed Efe Şahin’e teslim edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.