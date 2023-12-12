Komşuda korkutan kaza

Kaza, merkez Malatya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 EY 253 ile 23 DM 681 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı