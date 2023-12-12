Elazığ’da çocukların trafikteki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Çocuklardan birinin kamyon, diğerinin ise minibüsün arkasına asılarak gittiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Şehit İlhanlar ve Bosna Hersek Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen çocuklardan biri seyir halindeki kamyon diğeri ise minibüsün arka kısmına asılarak gitmeye başladı. Çocukların tehlikeli yolculuğu, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.