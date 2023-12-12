Milli futbolculardan, Meler’e destek yağdı

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Ankaragücü, konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler’e fiziksel saldırıda bulundu. Ankara Eryaman Stadyumu’nda yaşanan olay sonrası A Milli futbolcular da kınama ve geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Ay-yıldızlı futbolcuların yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

Ferdi Kadıoğlu

“Halil Umut Meler hocaya yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu akşam yaşananlar Türk futbolu için çok üzücü. Geçmiş olsun”

Yusuf Sarı

“Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Geçmiş olsun, bu son olsun”

Emirhan İlkhan

“Spora ve sporun tüm paydaşlarına yapılmış kabul ettiğimiz bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Tüm spor camiasına geçmiş olsun”

Tayyip Talha Sanuç

“Yanındayız. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Geçmiş olsun, bu son olsun.”

İsmail Yüksek

“Halil Umut Meler hocaya yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu akşam yaşananlar Türk futbolu için çok üzücü. Geçmiş olsun”

Enis Destan

“Yanındayız. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Geçmiş olsun”

Eren Elmalı

“Söz bittiği yerdeyiz. Yaşananlar asla kabul edilemez ve gelecek adına endişe vericidir. Geçmiş olsun Halil Umut Meler”

Doğukan Sinik

“Halil Umut Meler hocaya yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu akşam yaşananlar Türk futbolu için çok üzücü. Geçmiş olsun”

Barış Alper Yılmaz

“Söz bittiği yerdeyiz. Yaşananlar asla kabul edilemez ve gelecek adına endişe vericidir. Geçmiş olsun Halil Umut Meler”

Ersin Destanoğlu

“Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yaşananlar asla kabul edilemez. Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Geçmiş olsun. Yanındayız.”

Berat Ayberk Özdemir

"Bu akşam Halil Umut Meler’e yönelik saldırının kabul edilemez olduğunu düşünüyor ve en ağır şekilde kınıyorum. Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum ve Türk futboluna zarar veren bu tarz olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum.”

Kerem Aktürkoğlu

“Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yaşananlar asla kabul edilemez. Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Geçmiş olsun.”

Rıdvan Yılmaz

“Yaşananlar kabul edilemez”

Mert Müldür

“Sporda şiddeti kınıyoruz. Ankaragücü-Rizespor maçında Halil Umut Meler’e gerçekleşen saldırıyı ve şiddetin her türlüsünü kınıyor, Sayın Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”

Uğurcan Çakır

“FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler’e yapılanlar asla kabuk edilemez. Halil hocaya ve ailesine geçmiş olsun mesajlarımı iletiyorum. Utanılacak, unutulmayacak bir futbol akşamı yaşadık.”

Salih Uçan

“Şiddetle kınıyoruz. Hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyorum. Ailesine ve kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

Okan Kocuk

“Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yaşananlar asla kabul edilemez. Halil Umut Meler’e saldırıyı kınıyoruz. Geçmiş olsun. Yanındayız.”

Mert Günok

“Yaşanan asla kabul edilemez, şiddetin her türlüsüne hayır. Halil Umut Meler’e yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum.”

Kenan Karaman

“Şiddetin her türlüsünün sonuna kadar karşısındayız. Türk futbol topluluğuna, sporun etiğini ve değerlerini koruma sorumluluğunu hatırlatıyor, Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz.”

Gökkan Akkan

“Sporda şiddet hayır.”

Emre Taşdemir

“Geçmiş olsun hocam. Yanındayız.”

Dorukhan Toköz

“Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yaşananlar asla kabul edilemez. Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Geçmiş olsun.”

Adem Büyük

“İzahı varsa buyrun açıklayın. Meydan sizin bundan sonrada sizin olsun. Kınıyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yaşananlar asla kabul edilemez. Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Geçmiş olsun.”

Merih Demiral

“Yalnızca bugün yaşananlar özelinde değil Türkiye'de günlük yaşam kalitesini etkileyen, güvenlik sorunlarına, trafik kavgalarına, insanların çocuklarını kaybetmesine sebep olan en önemli şey cezaların caydırıcı olmayışıdır. İnsanca, güvenli ve huzurlu yaşamak her Türk vatandaşının hakkıdır bu hak caydırıcı, ibret verici cezalarla korunmalıdır.”

Emre Akbaba

“Yanındayız. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Geçmiş olsun, bu son olsun”

Berke Özer

“Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yaşananlar asla kabul edilemez. Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Geçmiş olsun.

Ozan Tufan

“Şiddetin her türlüsünü karşıyız. Yaşananlar asla kabul edilemez. Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Geçmiş olsun. Yanındayız.”

Hasan Ali Kaldırım

“Şiddetin her türlüsünün sonuna kadar karşısındayız. Türk futbol topluluğuna, sporun etiğini ve değerlerini koruma sorumluluğunu hatırlatıyor, Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz.”

Çağlar Söyüncü

“Sporda şiddeti kınıyoruz. Ankaragü-Rizespor maçındaki şiddet olayını ve Hakem Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun diliyorum.”

Cenk Tosun

“Şiddetin her türlüsüne hayır. Sporun temel ilkesi olan centilmenlik ve adil oyun ruhuna uygun olmayan davranışları kınıyor, bu tür olayların sporun doğasına aykırı olduğunu hatırlatmaktan utanç duyuyoruz. Geçmiş olsun Halil Umut Meler.”

Hakan Çalhanoğlu

“Hala gördüklerimin şokunu yaşıyorum. Halil Umut Meler'e yönelik yapılan saldırıyı kınıyorum. Bu tür olaylar, sadece bir hakeme değil, aynı zamanda insanlığın temeline atılmış bir darbe olarak karşımıza çıkıyor. Empatiden yoksun bu kafa yapısı, sadece spora değil, tüm insanlık değerlerine de zarar vermiştir. Sporun güzellikleriyle dolu anılarımızı ve yarınlar için ümitlerimizi, bu tür olaylar yüzünden unutma tehlikesiyle karşı karşıya kalmak içler acısı. Empatiden yoksun bu kafa yapısı, sadece spora değil, tüm insanlık değerlerine de zarar vermiştir. Sporun güzellikleriyle dolu anılarımızı ve yarınlar için ümitlerimizi, bu tür olaylar yüzünden unutma tehlikesiyle karşı karşıya kalmak içler acısı.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı