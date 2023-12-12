Dün 13 hedef imha edildi Bugün 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın Kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Irak’ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına ait bölgelere hava harekâtı düzenlendi. Yapılan açıklamada teröristlerin inlerini yerle bir etme yolunda kararlılık mücadele verildiğinin altı çizildi.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekâtı düzenlendi. Terörle ve teröristle etkin mücadelenin devam ettiği vurgulanan açıklamada yapılan hava harekâtında tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan açıklamada teröristlerin inlerini yerle bir etme yolunda kararlılık mücadele verildiğinin altı çizildi.

13 HEDEF İMHA EDİLDİ

Öte yandan dün Irak’ın kuzeyine hava harekâtlarının sürdürüldüğü ifade edildi. Dün gerçekleştirilen hava harekâtında terör örgütü PKK’ya ait 13 hedefin imha edildiği belirtildi. Yapılan hava harekâtı Irak’ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine yönelik düzenlendi. Yapılan açıklamada “Bölücü Terör Örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 13 hedef imha edilmiştir.” İfadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi