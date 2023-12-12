Yeşiltepe Semt Konağı’nda yerli malı haftası

Yerli ürün kullanmanın önemine değinen Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Aydoğan, “Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu program dolayısıyla öğrencilerimizle bir araya geldik. Bilindiği üzere Yerli Malı Haftası yurdumuzda 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanmaktadır” diyerek söze başladı.

HER ŞEYİN TUTUMU DEĞERLENDİRİLMELİ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Aydoğan, “Yerli Malı Haftasını kutlamak eski bir geleneğimiz, temeli 2’nci Dünya Savaşı’nın sonlarına dayanıyor. O dönemde atalarımız yaşadığı o sıkıntılı günlerde tutumu ve birikimi öne çıkarmak adına başlattıkları bir dönemde Yerli Malı Haftası ülkemizde kutlanmaya başladı. Tabii tutum denilince sadece ürün tutumunu kapsamıyor. Zamanın, maddiyatın, sağlığın kısaca her şeyin tutumunu değerlendirmenin faydasını anlatan bir gündeyiz” açıklamalarında bulundu.

“DÜZENLENEN ETKİNLİKTE EMEĞİ GEÇEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Aydoğan çocukların etkinliklere renk kattığını da bildirerek “Günümüzde bu haftanın öne çıkan konusu ise dünya bir ekonomik krizden geçiyor ve ülkemizde dünyada yaşanan bu krizden etkileniyor. Bu dönemlerde bu tür etkinliklerin çok daha önemli olduğunu fark ediyoruz. Bu noktada devletimizin yerli ürün kullanılması ile alakalı çok önemli adımları var. Çocuklarımızla alakalı kısma baktığımızda ise Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’na güzel bir renk katıyorlar. Onlara da yerli ürün kullanma eğitimi vermenin faydalarını görüyoruz. Bugün Yeşiltepe Semt Konağında düzenlenen etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: BÜLTEN