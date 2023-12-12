37 il arasında Malatya’da var!

Bakan Yerlikaya, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmadık, aldırmayacağız” dedi.

SUÇ ÖRGÜTLERİ ELEBAŞLARI DAHİL 257 KİŞİ YAKALANDI

Ali Yerlikaya, “37 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes 18 Operasyonu kapsamında 9’u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30’u bu örgütlere silah ve elverişli malzeme temini sağlayan suç grubu olmak üzere toplam 39 organize suç yapısı çökertildi. Organize Suç Örgütü elebaşları ile birlikte 257 şüpheli şahıs yakalandı” açıklamalarında bulundu.

BAZI ŞEHİRLERDEKİ SUÇ ÖRGÜTLERİ DE AÇIKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bazı şehirlerdeki suç örgütü isimlerini de açıklayarak “Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerimizce; İstanbul’da Nedim Baybaşin Organize Suç Örgütü, Adana’da Hakan Karakuş Yerel Organize Suç Örgütü, Diyarbakır’da Süleyman Sarıkaya Yerel Organize Suç Örgütü, Çanakkale’de Murat Temuçin Yerel Organize Suç Örgütü, Eskişehir’de Kubilay Çavuş Yerel Organize Suç Örgütü, Mersin’de Adil Eryiğitler Yerel Organize Suç Örgütü, Muğla’da Erkan Albay Yerel Organize Suç Örgütü, İzmir’de İnanç Meçhul Yerel Organize Suç Örgütü, Niğde’de Murat Kumak Yerel Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik, operasyon gerçekleşti” diye bildirdi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILAN 37 İL

Yapılan açıklamalarda “Adana, Ağrı, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon ve Van” olmak üzere 37 ilde operasyonlar gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz sizinle iftihar ediyor. Duaları sizinle. Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi