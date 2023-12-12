İşlerinizi kolaylaştıran en iyi 10 yapay zekâ aracı

Yapay zekâ destekli araçlar, hem hayatımızı kolaylaştırarak zamanımızdan tasarruf sağlıyor hem de yaratıcılığı artıran ve çeşitli alanlardaki görevlerinizi kolaylaştıran yenilikçi çözümler sunarak çalışma düzeninizi yeniden şekillendiriyor.

İşte farklı kategorilerden yapay zekâ araçlarını:

CHATGPT

ChatGPT, girdiğiniz herhangi bir isteme dayalı olarak sizin için metin üretebilen, e-posta, makale, şiir, şarkı sözü, alışveriş listesi ve fazlasını oluşturabilen, sohbet robotu aynı zamanda kod yazıp hata ayıklayabiliyor ve hatta karmaşık matematik denklemlerini çözebiliyor. Bu programın en iyi yanı ücretsiz olarak kullanılabilmesi.

GOOGLE BARD

Google Bard, Google’ın deneysel, sohbete dayalı yapay zekâ uygulaması. Hızlı özgeçmiş hazırlama, kompozisyon yazma ihtiyacınız olduğunda siziniçin iyi bir kaynak olabilir.

COPY.Aİ

Copy.ai,bir insanın yazdığından farksız metinler oluşturan yapay zeka aracı. Sadece bir metin türü seçiyor, içeriği temelini oluşturan birkaç kelime, ifadele ve açıklamalar sağlıyorsunuz ve gerisini Copy.ai hallediyor. Saniyeler için instagram hikâye yazıları, ürün açıklamaları, listeler gibi çeşitli metinler oluşturabileceğiniz içerik üretmede size yardımcı olabiliyor.

GRAMMARLY

Grammarly, yapay zekâ destekli yazım ve denetleme uygulaması. Yazım ve dil bilgisi denetleme, cümle yapısını iyileştirme, uzun veya anlaşılması güç cümleleri basitleştirme gibi çeşitli görevleri gerçekleştirme yeteneğine sahip.

DALL-E 2

DALL-E 2, yapay zekâ resim çizdirme uygulaması. Diğer AI resim oluşturucular gibi yalnızca metin girişiyle ciddi anlamda etkileyici görseller oluşturabiliyor. Sezgisel ve saniyeler içinde sonuç alabiliyorsunuz.

MİDJOURNEY

Midjourney, kullanabileceğiniz en etkileyici yapay zekâ görüntü oluşturma araçlarından biri. Gerçek bir insan tarafından yapıldığı sanılabilecek çarpıcı görseller oluşturabiliyor ve popüler sosyal medya platformlarında örneklerine rastlayabilirsiniz.

MEM

Yeni bir not uygulaması olarak Mem, bireysel, iş ve ortak kullanım için ideal bir yapay zekâ aracı. Notlarınızı etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak etiketler, hatırlatıcılar, not paylaşımı gibi bir dizi özellik sunuyor.

FİREFLİES.Aİ

Fireflies.ai, toplantı notlarını alıp kaydeden, yazıya döken ve otomatikleştiren bir yapay zeka toplantı asistanı olarak tanımlanabilir. Toplantılardan sonra notları otomatik olarak kaydediyor, yazıya dönüştürüyor ve Microsoft Teams kişilerinize gönderiyor.

SLİDESGO

Slidesgo ile dakikalar içinde ilgi çekici ve profesyonel sunumlar hazırlayabilirsiniz. Yapay zeka programı, çeşitli sektörler, işletmeler, öğrenciler, pazarlama için uygun özelleştirilebilir şablonlar sunuyor.

WORDTUNE

Wordtune, ne söylemeye çalıştığınızı anlayan ve yazınızı daha net, ilgi çekici ve özgün hale getirmenin yollarının öneren, yapay zeka destekli metin editörü olarak karşımıza çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi