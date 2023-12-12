Deprem şehitlerine vefa

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat’ta, son yüzyılın en büyük depremlerinin yaşandığı ve binlerce vatandaşın hayatını kaybedenlerin anısına Malatya’da ‘6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı’ yaptırıldı. Deprem anıtında 6 Şubat’ta Malatya’da vefat eden deprem şehitlerinin adı yer alıyor.

“ONLARIN İSİMLERİNİ BU ANITTA YAŞATACAĞIZ”

Deprem Şehitleri Anıtı hakkında bilgiler aktaran Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Osman Gönültaş, “6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısını yaşatmak adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan bizlere deprem şehitlerimizin anısına bir anıt yapılmasını söyledi. Bizlerde Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı olarak 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden deprem şehitlerimiz için oluşturduğumuz alanda bir deprem anıtını yapmaya başladık. İnşallah onların isimlerini bu anıtta yaşatacağız. Rabbim bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN