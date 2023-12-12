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Malatya'da yarım bırakılan yıkım modası

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Özalper Mahallesi Yeliz Sokak üzerinde Devlet Demir Yolları Kooperatif evlerinin arkasında bulunan ağır hasarlı bir bina tehlike saçıyor. Yıkımı başlayan bu binanın yarım bırakıldığını ve tehlike saçtığını ifade eden mahalle sakinleri yıkımın bir an önce tamamlanmasını istiyorlar.
Malatya'da yarım bırakılan yıkım modası mask
Malatya'da yarım bırakılan yıkım modası
Malatya'da yarım bırakılan yıkım modası
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Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ederken, yıkımı yarım bırakılan binalar tehlike saçmaya devam ediyor. Tehlikenin bir diğer adresi ise, Özalper Mahallesi Yeliz Sokak üzerinde bulunan ağır hasarlı bir bina oldu.

Mahalle sakinleri tarafından şikâyet edilen yıkımı yarım bırakılmış bu bina, bir an önce yıkılmayı bekliyor. Yetkililerden bir an önce çözüm bekleyen mahalleliler şöyle konuştular:

“Mahallemizde bir tek bu bina tehlikeli saçıyor. Yıkım ekipleri bu binayı neden yarım bırakıp gidiyorlar? Yetkililer neden ilgilenmiyorlar? Malatya’da sorunlar bitmiyor. Bu bina kendiliğinden yıkılsa ve altında biri kalsa bunun vebali kimin üzerine olacak? Tek ricamız bir an önce yarım bıraktıkları işi gelip tamamlasınlar. Malatya’mız sahipsiz, Malatya’mız kimsesiz. Bir tane yetkili çıkıp da demiyor ki, bu yıkımlar neden yarım bırakılıyor? Bu binanın altında geçen birinin üzerine beton parçaları düşebilir. Herhangi bir önlem alınmamış. Bina öylece bırakılmış. Yıkımı yapan ekipler gelip işlerini tamamlasınlar.”

# Özalper Mahallesi, Yeliz Sokak, Devlet Demir Yolları Kooperatif evleri, malatya, malatya haber, malatya yıkım, yıkım çalışmaları, son dakika

12 Ara 2023 - 10:38 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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