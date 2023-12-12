Malatya'da yarım bırakılan yıkım modası

Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ederken, yıkımı yarım bırakılan binalar tehlike saçmaya devam ediyor. Tehlikenin bir diğer adresi ise, Özalper Mahallesi Yeliz Sokak üzerinde bulunan ağır hasarlı bir bina oldu.

Mahalle sakinleri tarafından şikâyet edilen yıkımı yarım bırakılmış bu bina, bir an önce yıkılmayı bekliyor. Yetkililerden bir an önce çözüm bekleyen mahalleliler şöyle konuştular:

“Mahallemizde bir tek bu bina tehlikeli saçıyor. Yıkım ekipleri bu binayı neden yarım bırakıp gidiyorlar? Yetkililer neden ilgilenmiyorlar? Malatya’da sorunlar bitmiyor. Bu bina kendiliğinden yıkılsa ve altında biri kalsa bunun vebali kimin üzerine olacak? Tek ricamız bir an önce yarım bıraktıkları işi gelip tamamlasınlar. Malatya’mız sahipsiz, Malatya’mız kimsesiz. Bir tane yetkili çıkıp da demiyor ki, bu yıkımlar neden yarım bırakılıyor? Bu binanın altında geçen birinin üzerine beton parçaları düşebilir. Herhangi bir önlem alınmamış. Bina öylece bırakılmış. Yıkımı yapan ekipler gelip işlerini tamamlasınlar.”