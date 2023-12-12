Kayseri dikkat!

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Bugün 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Bünyan İlçesine bağlı Büyüktuzhisar Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Gesi Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ile 10.30 saatleri arasında Hacılar İlçesine bağlı Yukarı, Akyazı mahallelerine,
Bugün 09.00 ile 14.00 saatleri arasında İncesu İlçesine bağlı Süksün Zafer mahallelerine,
Bugün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Dağyurdu, Çayinli, Işıklar mahallelerine,
Bugün 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Sindelhöyük mahallelerine,
Bugün 13.00 ile 17.00 saatleri arasında Hacılar / Melikgazi İlçesine bağlı Erciyes, Akyazı, Eğribucak mahallelerine,
Yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Sakarya Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Yazır Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ile 12.00 saatleri arasında İncesu İlçesine bağlı Örenşehir Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Hacılar İlçesine bağlı Akdam, Erciyes mahallelerine,
Yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Eşelik Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ile 11.30 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Güneşli, Yüreğil, Höbek mahallelerine,
Yarın 10.30 ile 17.30 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Camiicedit, Aşağıeverek, Reşadiye, Çataloluk mahallelerine” elektrik enerjisi verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.