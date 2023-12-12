12 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

12 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
GÜRSOY ECZANESİ - MERKEZ
MALATYA PARK AVM, İNÖNÜ MAHALLESİ, ÇEVRE SOKAK, 4/Z6
24 SAAT AÇIK
HİZMET ECZANESİ - MERKEZ
SARAY MAHALLESİ, ATATÜRK CADDESİ, NO:42/A, HAYAT HASTANESİ KARŞISI, (KIŞLA CADDESİ)
24 SAAT AÇIK
ORHANOĞLU ECZANESİ - MERKEZ
FIRAT MAHALLESİ, YUSUF ÖZAL CADDESİ, 14/D, İNDERESİ 5.BÖLGE TOKİ, BATTALGAZİ
24 SAAT AÇIK
GÜRKAN ECZANESİ – MERKEZ
ÇİLESİZ MAHALLESİ, GAZİ LİSESİ ÇAPRAZ KARŞISI
24 SAAT AÇIK
ESKİMALATYA ECZANESİ - BATTALGAZİ
ALACAKAPI MAHALLESİ, TOPTAŞ CADDESİ, MERKEZ CAMİİ ALTI, NO:13/6, ESKİMALATYA
08:30-23:59 ARASI AÇIK
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.