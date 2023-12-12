- Sağlık

12 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 12 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘12 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
12 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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12 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

GÜRSOY ECZANESİ - MERKEZ

MALATYA PARK AVM, İNÖNÜ MAHALLESİ, ÇEVRE SOKAK, 4/Z6

24 SAAT AÇIK

HİZMET ECZANESİ - MERKEZ

SARAY MAHALLESİ, ATATÜRK CADDESİ, NO:42/A, HAYAT HASTANESİ KARŞISI, (KIŞLA CADDESİ)

24 SAAT AÇIK

ORHANOĞLU ECZANESİ - MERKEZ

FIRAT MAHALLESİ, YUSUF ÖZAL CADDESİ, 14/D, İNDERESİ 5.BÖLGE TOKİ, BATTALGAZİ

24 SAAT AÇIK

GÜRKAN ECZANESİ – MERKEZ

ÇİLESİZ MAHALLESİ, GAZİ LİSESİ ÇAPRAZ KARŞISI

24 SAAT AÇIK

ESKİMALATYA ECZANESİ - BATTALGAZİ

ALACAKAPI MAHALLESİ, TOPTAŞ CADDESİ, MERKEZ CAMİİ ALTI, NO:13/6, ESKİMALATYA

08:30-23:59 ARASI AÇIK

 
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12 Ara 2023 - 10:32 Malatya- Sağlık

Muhabir  Recep Bağdat

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