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Akçadağ Darende Yazıhan dikkat!

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Akçadağ Darende Yazıhan dikkat! mask
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Gölpınar, Doğu, Yağmurlu mahallelerine,

Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Gökyar Mahallesi’ne,

Bugün 09.00-13.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Balaban, Hisarcık, Karabayır, Kaynak, Yenipınar, Kozluca mahallelerine,

Bugün 10.00-16.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Fethiye, Yeni, Hamidiye, Mısırdere, Buzluk, Çivril, Doğuş, Gayret, İriağaç, Böğürtlen, Epreme, Çavuş, Tahtalı, Sadıklı, Ilıcak, Kadıibrahim, Erecek, Yeşilköy mahallelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar, Kültür, Doğu mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyecektir.”

 

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12 Ara 2023 - 10:22 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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