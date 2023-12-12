Staj ve çıraklık mağdurları mitingde buluştu

Çıraklık okulu ve meslek liselerinde okurken zorunlu staj sürecinde çalışmalarına rağmen sadece sağlık ve meslek hastalığı pirimi yatırıldığı için aktif çalışmaları emekliliğe başlangıç sayılmayan staj ve çıraklık mağdurları İstanbul Kartal Meydanı’nda ‘Büyük İstanbul Buluşması’ mitingi düzenledi.

Türkiye’nin 81 ilinden gelen binlerce staj ve çıraklık sigortası mağdurları ‘Büyük İstanbul Buluşması’nda bir araya geldi. Kartal Meydanı'nda toplanan binlerce kişi ellerinde ‘staja –Çırağa adalet' ‘Staj ve çıraklık mağduriyetine son verilsin’, ‘İlk sigorta girişi başlangıç olsun’ yazılı pankartlarla ‘Adalet istiyoruz’ diye slogan attı.

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyon Başkanı Murat Bal,

“Bizim ana talebimiz staj ve çıraklık sigortası mağduriyetinin giderilmesidir. Bu mağduriyetin giderilmesi için de bir yasal düzenleme gerekiyor. Biz stajyer ve çıraklar olarak inanıyoruz ki bizim mağduriyetimiz yerel seçime kadar giderilecek. Yerel seçime kadar bir kanun beklentimiz var”

dedi.

Mitingde açıklama yapan Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyon Başkanı Murat Bal,

“Maalesef 3308 Sayılı Kanun kapsamında işletmelere zorunlu olarak çalışmaya gönderilen stajyer ve çırakların o günkü sigorta girişleri bugün sigorta girişi olarak kabul edilmiyor. Bize ‘sizin sigortanız başladı’ denildi, ellerimize birer sigorta kartı verildi ama bugün itibariyle bunların işe girişleri geçersiz. Arkadaki numara geçerli hala aynı numarayla işlem görüyoruz ama kartın önündeki işe giriş tarihi geçersiz. Ankara’ya, Gazi Meclis’e sesleniyoruz. Bizim mağduriyetimizi bir an önce giderin. Bizim ana talebimiz staj ve çıraklık sigortası mağduriyetinin giderilmesidir. Bu mağduriyetin giderilmesi için de bir yasal düzenleme gerekiyor. Bir an önce bizim yasamızı çıkarmaları gerekiyor. 3308 Sayılı Kanun kapsamındaki çırak ve stajyerlerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor. Biz stajyer ve çıraklar olarak inanıyoruz ki bizim mağduriyetimiz yerel seçime kadar giderilecek. Yerel seçime kadar bir kanun beklentimiz var”

diye konuştu.

Programa ev sahipliği yapan ve açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Staj ve Çıraklık Sigorta Mağdurları Dernek Başkanı Selçuk Aydın,

“Mağduriyetimiz 3308 Sayılı Kanun'la birlikte bize verilen sigorta kartlarının geçersizliği. Bizim e-devletlerimizde 2 tane sigorta başlangıç tarihimiz görünüyor. Bir tanesi çıraklık bir tanesi de uzun dönem vade. Bize çocukken verilen o sigorta kartlarıyla birlikte ‘siz sigortalısınız’ dendi. Bugün görüyoruz ki o sigorta kartlarında yapılan sigortalar bizim için hiçbir anlam taşımıyormuş. Maalesef bunun mücadelesi için toplandık. Günün sonunda inşallah bunu devlet büyüklerimiz de çözmek için gayret gösterirler. Çünkü bu konuyla ilgili çalışma yaptıklarını biliyoruz. Bizim bu konuda talebimiz şuydu; sigorta başlangıcımız bize verilen o kartlardaki tarihler olsun. Verdiğimiz önerilerden bir tanesi, ‘o dönem içerisinde sigortalarımızın ödemelerini biz yapalım, bunu biz karşılayalım devletimize yük olmayalım’ dedik, bekliyoruz”

diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN