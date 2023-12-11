Eski kimlik kullananlar dikkat! Kimlik yenilemek için son tarih ne zaman?

Eski tip kimlik kullananlar dikkat! Kimliğinizi değiştirmek için son günlere girildi. O tarihe kadar kimliğini değiştirmeyenler resmi işlemler yapamayacak!

Bilindiği üzere yeni çipli kimliklere geçildi ve binlerce kişi kimliklerini yeniledi. Ancak henüz kimliklerini yenilemeyenler de var. Eski tip kimlik kullananlar dikkat! Kimliğinizi değiştirmek için son günlere girildi. O tarihe kadar kimliğini değiştirmeyenler resmi işlemler yapamayacak!

31 ARALIK 2023 TARİHİNE KADAR

Eski tip kimliklerin geçerlilik süresi 20 gün sonra bitecek. Artık çipli kimlik kullanmayanlar işlemler yapamayacak. 31 Aralık 2023 tarihine kadar kimlik yenilemelerin mutlaka yapılması gerekiyor.

KİMLİK YENİLEME NASIL YAPILIR?

Yeni kimlik kartı almak için öncelikle kimlik kartı randevusu almak gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Alo 199 numaralı Çağrı Merkezinden randevu alınabiliyor. Yeni kimlik için vesikalık fotoğraf ve eski kimliğin olması gerekiyor.

Kimlik değişimi ücreti, 2023 senesi için 83 TL olarak biliniyor.