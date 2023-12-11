Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün ne oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya’da bugün ne oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

SOKAK KÖPEKLERİNE NASIL BİR ÖNLEM ALINACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sokak köpekleriyle ilgili yaptığı açıklama Malatyalıları sevindirdi. Malatyalılar sokak köpeklerinin saldırısına uğramak istemediklerini ifade ederek, köpekler öldürülmeden bu soruna bir çare bulunması gerektiğini dile getirdiler.

ANKARA ESNAF ÇARŞISI MÜŞTERİ BEKLİYOR

Malatya’da toplamda 3 bin 158 iş yeri esnaf konteyneri kuruldu. Bu konteynerlerden biri olan Ankara Esnaf Çarşısı faaliyetlerine devam ederken, çarşı esnafı müşteri yokluğuna dert yanıyor. Ankara Esnaf Çarşısı’nda iş yapan Güzellik Uzmanı Seda Başpınar, “Benim kendi çevrem ve müşteri potansiyelim olmazsa burada iş yapamazdım” dedi.

VOLEYBOLDA KARA GÜN! SAHAYA İNİP SPORCULARA SALDIRDILAR

Bayanlar voleybolunda Malatya’yı temsil eden Nicer Hotel Voleybol takımı dün Adana’da, Adana İmamoğlu Belediye ile karşı karşıya geldi. Oyunculara yönelik küfür ve hakaretlerin sarf edildiği karşılaşmada Nicer Hotel Voleybol Takımı Kulüp Başkanı Mesut Karabulut, bu karşılaşmada yaşananların spor camiası adına kara bir leke olduğunu ifade etti.

YILMAZ, MECLİS’TE DEPREM BÖLGESİNİ UNUTMADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda 2024 yılı bütçe sunuş konuşmasını gerçekleştirdi. Depremin 11 ili, 124 ilçeyi ve 6 bin 929 köy ve mahalleyi doğrudan etkileyen tarım ve sanayi üretiminin tarihi ve kültürel mirasın beşiği olan bir bölgede büyük bir yıkıma neden olduğunu ifade eden Yılmaz, yıkımın ekonomiye dair tahmini 104 milyar dolar seviyesinde olduğunu ifade etti.

MALATYA FAYI 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETİR Mİ?

Son zamanlarda gündemden düşmeyen, Malatya şehrinin kuzeybatısında yer alan ve kuzeyden güneye doğru inen Malatya-Ovacık Fayı şehir için nasıl bir tehlike oluşturuyor? Malatya'ya yeniden bir yıkım yapar mı? Bilim Rehberine göre, Malatya-Ovacık fayı yıllık 1.2 milimetre kayma hızına sahip. Atılım mesafesi ise 7 büyüklüğünde deprem üretecek seviyede olmadığı ölçüldü. Fayın uzunluğu temel alınarak depremin yaratacağı şiddet hesaplanamaz. Malatya-Ovacık fayı üzerinde yapılan araştırmalarda bu fayda geçmişte 7 büyüklüğündeki deprem izlerine rastlanılmadığı bilgisi paylaşıldı.

BUNUN ADI KABUS

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde arızalanan tırını tamir etmek isteyen sürücüye başka bir araç çarpı. Tır şoförünün olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Kaza, Malatya-Gölbaşı yolu 8’inci kilometrede meydana geldi. Ali Hızlı (54) yönetimindeki 27 N 8129 plakalı tır arıza yapınca sürücü aracı sağa çekti. Arızayı gidermek için tırdan inen sürücüye, plakası tespit edilemeyen bir araç çarptı.

MALATYA’DA BÜYÜK YIKIMIN SEBEBİ: “SÜPER KOPMA”

Kahramanmaraş merkezli, Malatya’yı da yerle bir eden 6 Şubat depremlerine ilişkin yapılan bilimsel bir araştırma, o gün yaşanan olağanüstü sismik hareketlerin boyutunu gözler önüne serdi. Buna göre, o gün kırılan fay, bir ucu Malatya’ya diğer ucu Antakya’ya doğru “süper kopma” yarattı.

2023’TE GOOGLE GÜNDEMİMİZ DEPREMDİ

Google Trends verilerine göre, Kahramanmaraş merkezli, aralarında Malatya’nın da olduğu 11 ili derinden sarsan 6 Şubat depremleri 2023 yılının en çok konuşulan konularından biri oldu. Peki, depreme dair neleri arattık, neyi merak ettik? Marketing Türkiye’nin haberine göre, depreme dair arattığımız başlıklar şöyleydi:

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