Kayseri'de düzensiz göç uygulaması

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, 149 personel ve 51 ekiple 32 noktada düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması yaptı.

Kayseri'de 149 polis ile düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan huzur uygulamasında 24 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, 149 personel ve 51 ekiple 32 noktada düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması yaptı. Uygulamada, 433’ü yabancı uyruklu 803 şahıs sorgulanırken, 19 metruk bina, 37 umuma açık yer, 1 terminal ve 93 araç kontrol edildi. Ayrıca, 18’i kimliksizlikten olmak üzere 24 yabancı uyruklu şahsa da işlem yapılırken, 4 araca 5 bin 345 TL para cezası uygulandı.

Uygulamanın devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı