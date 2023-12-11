Otomobil tırın altına girdi

Batman'da otomobilin tırın altına girdiği kazada 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Batman - Beşiri karayolunda 21 ABD 314 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan 06 DJ 2523 tıra arkadan çarparak altına girdi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.