Malatya’da son durum Çamur, inşaat sesleri, yıkım

Emekliler Parkı, Halep Caddesi, Kışla Caddesi, Cezmi Kartay, Kapalı Çarşı… İşte Malatya’daki yıkımı, tozu-dumanı, çamuru, inşaat seslerini ve yıkılmışlığı özetleyen kareler…

6 Şubat depremlerinden sonra büyük ölçüde hasar alan Malatya’da yıkımlar devam ediyor. Depremlerden sonra tanınmayacak hale gelen Malatya’da kış aylarının yaklaşmasıyla yıkımların çıkardığı toz çamura döndü. Yıkımlardan dolayı tanınmayacak hale gelen Malatya artık çamur yüzünden de hiç tanınmayacak hale geldi.

6 Şubat’tan bu yana 10 ay geçmesine rağmen yıkımlar halen devam ediyor. Bir zamanlar tıklım tıklım olan kaldırımlar artık yerini boş bir araziye bıraktı. Hasarlı binaların yıkılmasıyla boş bir araziye dönen Malatya’da işte son durum.

(Emekliler Parkı)

Birçok insanın uğrak noktası olan emekliler parkında sadece kuşların sesi duyuluyor.

(Halep Caddesi)

6 Şubat depremlerinde Malatya’nın zarar gören caddelerinden biri de Halep Caddesi’ydi. Birçok ağır hasarlı binanın yıkılmasıyla sadece tek tük binalar ve yollar kaldı.

(Kışla Caddesi)

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ağır hasar alan binaların yıkımı Kışla Caddesi’nde de devam ediyor. Kışla’da yağmur, çamur, karmaşası mevcut.

(Cezmi Kartay Caddesi)

Cezmi Kartay Caddesinin bir tarafı Bakırcılar Çarşısı yapımından dolayı kapalı. Diğer bir tarafıysa boş bir tarlayı andırıyor.

(Kapalı Çarşı)

Depremlerden önce tıklım tıklım olan Kapalı Çarşı meydanında şimdiyse sadece Valiliğin inşaat sesleri duyuluyor.