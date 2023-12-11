2023’te Google gündemimiz depremdi

Google Trends verilerine göre, Kahramanmaraş merkezli, aralarında Malatya’nın da olduğu 11 ili derinden sarsan 6 Şubat depremleri 2023 yılının en çok konuşulan konularından biri oldu. Peki, depreme dair neleri arattık, neyi merak ettik? İşte cevabı…

Kahramanmaraş merkezli, aralarında Malatya’nın da olduğu 11 ili derinden sarsan 6 Şubat depremleri 2023 yılının en çok konuşulan konularından biri oldu.

İŞTE O BAŞLIKLAR

Marketing Türkiye’nin haberine göre, depreme dair arattığımız başlıklar şöyleydi:

“Deprem nerede oldu”

“Deprem nasıl oluşur”

“İstanbul depremi ne zaman”

“Elbistan nerede”

“Neden deprem oluyor gibi hissediyorum”

Öte yandan 2023’teki Google arama trendlerimizden bazıları şöyle:

NASIL?

Teravih namazı nasıl kılınır

Bayram namazı nasıl kılınır

Deprem nasıl oluşur

Seçim ikinci tura nasıl kalır

Basınç ölçer nasıl yazılır

Oy nasıl kullanılır

Uyurgezer nasıl yazılır

Anadil nasıl yazılır

Sandık görevlisi nasıl olunur

Vergisiz telefon nasıl alınır



NE ZAMAN?

Meteor yağmuru ne zaman

Seçim ne zaman

İkinci tur ne zaman

Borsa ne zaman açılacak

Üniversiteler ne zaman açılacak

Seyyanen zam ne zaman yatacak

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak

Diziler ne zaman başlayacak

İstanbul depremi ne zaman

Doğal gaz ne zaman bedava

NERENİN PLAKASI?

88 nerenin plakası

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23 plaka nerenin plakası

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