2023’te Google gündemimiz depremdi

Google Trends verilerine göre, Kahramanmaraş merkezli, aralarında Malatya’nın da olduğu 11 ili derinden sarsan 6 Şubat depremleri 2023 yılının en çok konuşulan konularından biri oldu. Peki, depreme dair neleri arattık, neyi merak ettik? İşte cevabı…
Kahramanmaraş merkezli, aralarında Malatya’nın da olduğu 11 ili derinden sarsan 6 Şubat depremleri 2023 yılının en çok konuşulan konularından biri oldu.
İŞTE O BAŞLIKLAR
Marketing Türkiye’nin haberine göre, depreme dair arattığımız başlıklar şöyleydi:
“Deprem nerede oldu”
“Deprem nasıl oluşur”
“İstanbul depremi ne zaman”
“Elbistan nerede”
“Neden deprem oluyor gibi hissediyorum”
Öte yandan 2023’teki Google arama trendlerimizden bazıları şöyle:
NASIL?
Teravih namazı nasıl kılınır
Bayram namazı nasıl kılınır
Deprem nasıl oluşur
Seçim ikinci tura nasıl kalır
Basınç ölçer nasıl yazılır
Oy nasıl kullanılır
Uyurgezer nasıl yazılır
Anadil nasıl yazılır
Sandık görevlisi nasıl olunur
Vergisiz telefon nasıl alınır
NE ZAMAN?
Meteor yağmuru ne zaman
Seçim ne zaman
İkinci tur ne zaman
Borsa ne zaman açılacak
Üniversiteler ne zaman açılacak
Seyyanen zam ne zaman yatacak
Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak
Diziler ne zaman başlayacak
İstanbul depremi ne zaman
Doğal gaz ne zaman bedava
NERENİN PLAKASI?
88 nerenin plakası
50 plaka nerenin plakası
23 plaka nerenin plakası
25 plaka nerenin plakası
21 plaka nerenin plakası
08 plaka nerenin plakası
17 plaka nerenin plakası
46 nerenin plakası
31 plaka nerenin plakası
16 plaka nerenin plakası
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.