Malatya’da büyük yıkımın sebebi: “Süper kopma”

Kahramanmaraş merkezli, Malatya’yı da yerle bir eden 6 Şubat depremlerine ilişkin yapılan bilimsel bir araştırma, o gün yaşanan olağanüstü sismik hareketlerin boyutunu gözler önüne serdi. Buna göre, o gün kırılan fay, bir ucu Malatya’ya diğer ucu Antakya’ya doğru “süper kopma” yarattı. İşte detaylar…

Not: Araştırmada geçen “süper kopma”, aynı zamanda “süper kesme”, “süper kayma” olarak da anılıyor.

2023 M7.8 Kahramanmaraş/Pazarcık depremindeki epizodik süper kaymanın dinamiği, yakın alan kayıtları ve hesaplamalı modelleme ile ortaya çıkarıldı. Muhammed Abdülmeguid, ChunhuiZhao, Eşref Yalçınkaya, George Gazetas, Ahmed Elbanna ve Ares Rosakis’in yaptığı çalışma, bazı ayrıntıları da göz önüne serdi.

YER HAREKETİ İSTASYONLARI İNCELENDİ

Yapılan bilimsel araştırmaya göre, AFAD tarafından konuşlandırılan yoğun yer hareketi istasyonları ağına dayanarak Kahramanmaraş/Pazarcık depremine ilişkin ön analizler, Narlı Fayı üzerinde başlayan kırılmanın, DAF'ı tetiklemeden önce süper kayma hızlarına dönüştüğünü ortaya çıkardı.

Yaşanan 6 Şubat depremlerindeki ilk kırılmanın DAF’a ulaşmadan önce normal bir sarsıntı gibi olduğu ancak sarsıntının yükselmesi ile birlikte farklı bir durum ortaya çıktığı bildirildi. Elde edilen yer hareketi kayıtlarına göre, kırılma yayılma hızının 3 bölgede ciddi bir boyuta vardığı görüldü. Olağanüstü sismik hareket olarak nitelendirilen “süper kayma yayılımı” da söz konusu araştırmada sık sık kullanıldı.

MALATYA’YA DOĞRU GELEN SÜPER KOPMA!

Çalışma verilerine göre, 6 Şubat’ta ilk süper kayma yayılımı Narlı Fay boyunca meydana geldi. Sarsıntı DAF’a geçiş yaptıktan sonra fay kopması iki taraflı olarak yayıldı. Kırılma uçlarından biri KKD yönünde Malatya'ya doğru ilerlerken, diğer ucu GGB yönünde Antakya'ya doğru ilerledi. Deprem ölçer istasyonlarında büyük sıçramaların meydana geldiği de burada ayrıntı olarak aktarıldı. Yani bu kopmanın süper kayma hızında ilerlediği gösterildi.

ZEMİNDE SIVILAŞMA

Öte yandan 6 Şubat depremlerinin zeminde sıvılaşma boyutu da çalışmada ele alındı. Buna göre, zemin sıvılaşmasına ilişkin raporlar izlendi ve tahribatın sıvılaşmaya bağlı olarak da arttığı gözlendi. Çalışma, güneydeki süper kayma yayılma bölgelerinde tepe kayma oranının kısa mesafelerde hızla değiştiğini ortaya koydu. Sabit olmayan süper kayma yayılımının, sarsıntının yoğunluğunu ve yayılan enerjiyi artırdığı ifade edildi.

MALATYA’DA HEYELAN ETKİSİ

Söz onuşu araştırmada, Malatya’nın da dahil edildiği bir ayrıntı şöyle aktarıldı:

“Özellikle, dinamik kırılma modelinde, Hatay'ın Antakya yakınındaki bölgesinde fay segmentinin güney ucunda süper kayma yayılımını gözlemliyoruz, bu da yaygın yer sarsıntısına neden oluyor. Aynı zamanda, kayıtlar aynı bölgede hem sıvılaşma hem de sismik heyelanlarla ilişkili önemli zemin yenilmelerini (sıvılaşma) vurgulamaktadır. Benzer bir model Malatya'ya doğru NNE yönlerinde de gözlenmektedir; bu yöndeki süper kayma yayılımını bölgedeki yaygın heyelan tahminleriyle ilişkilendirebiliriz. Ayrıca, Narlı fayının kuzey ucu etrafındaki öngörülen sıvılaşma zonu aynı zamanda bu segmentteki süper kayma geçişi ve yayılma bölgesi ile de iyi bir korelasyon içinde görünmektedir.”