Milletvekili Ölmeztoprak vatandaşların sorunlarını dinledi

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya’da konteyner kentleri ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya’da kurulan konteyner kentleri ziyaret edip, depremzedelerle iletişim halinde olan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak; Samanköy, TCDD ve Gündüzbey Konteyner Kentlerini kapsayan bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Milletvekili Ölmeztoprak, afetzedelerle doğrudan iletişim kurarak, sorunlarına destek sağlamaya odaklandı. Vatandaşların ihtiyaçlarını dikkatlice dinleyen Ölmeztoprak, özellikle çocuklarla yakından ilgilenerek destek sağladı.

Samanköy’deki Konteyner Kent'te 3 bin 115 konteynerde 8448 vatandaşın yerleştirildiğini, Gündüzbey Konteyner Kenti'nde 142 konteynerde 496 vatandaşın bulunduğunu ve TCDD Konteyner Kenti'nde ise 290 konteynerde 290 ailenin barındığını belirten AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgedeki depremzedeleri düzenli olarak ziyaret ettiklerini, depremzedelerle sürekli bir dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak, devletin bu süreçte sağladığı devamlı destekten bahsetti:

“Devletimiz; milletimizi yalnız bırakmıyor. Hak sahibi olan vatandaşlarımızın evleri de, Sn. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi kısa sürede inşa edilecek inşallah"

dedi.

Milletvekili Ölmeztoprak, depremzedelerin karşılaştığı güçlükleri ve taleplerini dikkatlice dinleyerek, bu süreçte devletin sürekli olarak yanlarında olduğunu ve destek sağladığını belirtti. Ziyaretler sırasında, mevsimsel şartlar nedeniyle oluşan talepleri alıp, ihtiyaçların acilen karşılanması noktasında ilgili kurum ve kuruluşlarla detaylı diyaloglar kurdu. Isıtıcılar, giyim yardımları ve benzeri ihtiyaçların, ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından karşılanacağını, bundan sonraki süreçte de ek taleplerin hızlıca karşılanmaya devam edeceğini söyledi.

Kaynak: BÜLTEN